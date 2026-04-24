「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年4月27日（月）～4月29日（水・祝）に東京ビックサイトで開催される「Sushi Tech Tokyo 2026」にて、HOSTECブースでの出展が決定したことをお知らせします。

■出展の背景：スタートアップや中小企業の新卒採用課題を解決

SusHi Tech Tokyoは、最先端のテクノロジー、多彩なアイデアやデジタルノウハウによって、世界共通の都市課題を克服する「持続可能な新しい価値」を生み出す東京発のコンセプトのグローバルイノベーションカンファレンスです。

就活ラジオは、「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。従来の条件検索型ではなく、学生と企業の「価値観」を繋ぐマッチングサービス「AIタレンティー」を展開しています。

既存の就活サイトでは、依然として「募集要項」や「待遇条件」などを中心に設計されていますが、AIタレンティーではあえて条件検索をなくし、企業名を伏せた状態でマッチングを促進するため、価値観でのマッチングが実現できます。

条件や知名度に依存しないため、スタートアップや地方中小企業に多く利用いただいています。この度AIタレンティーを通して採用課題の解決に貢献していきたいという想いから、「SusHi Tech Tokyo 2026」の出展に至りました。

■「SusHi Tech Tokyo 2026」概要

＜概要＞

開催日：令和8年(2026年) 4月27日(月曜日)-29日(水曜日・祝日)の3日間

主な開催場所：東京ビッグサイト 西展示棟１～４ホール(東京江東区有明3-11-1)

※会場とオンラインのハイブリッド開催

主催者：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

プログラム：キーノート・セッション、ブース展示、ピッチコンテスト、ビジネスマッチング etc...

＜イベントの想定規模＞

・参加者数(オンライン/オフライン計)：60,000人

・出展スタートアップ企業数：700社

・商談件数：10,000件

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。パブリック領域での地方課題に向き合う一方、自社の独自事業においては、民間だからこそ出来る事業を展開し、地方学生や企業に対してクリティカルな取組みを行う。

商号：株式会社就活ラジオ 代表：碓井一平 所在地：富山県富山市上飯野20-6 設立：2022年1月11日 資本金：3,500万円（資本準備金含む） HP：https://www.shukatsuradio.com/