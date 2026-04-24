株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作グッズ3種類を、4月25日（土）より販売いたします。 URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、人魚の衣装を着たハローキティと乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされた2色展開の「マスキングテープ」や、ホタテ貝エキスパウダーを使用し、焦がし醤油バター風味の贅沢な味わいは一度食べるとやみつきな「ハローキティスマイル限定 いかほたてバター焼きおかき」、シンプルなうすしお味でどなたでも食べやすい「ハローキティスマイル限定 ポテトスティック」は、人魚の衣装を着たハローキティがデザインされたオリジナルカード付き！ ご来場の思い出に、「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない限定グッズはいかかですか？

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 4月25日（土）～ 内容： マスキングテープセット（人魚／乙姫）／990円 ハローキティスマイル限定 ポテトスティック（うすしお味）963円 ハローキティスマイル限定 いかほたてバター焼きおかき1,035円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、 ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。

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