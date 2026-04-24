株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松 宏茂）は、兵庫県立淡路島 公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を体験できるコラボイベントを2026年3月14日（土）～2026年12月13日（日）の期間限定で開催しております。 この度、昼のイベントの第2弾として謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」が2026年4月25日(土)よりスタートが決定し、本日15時よりチケット販売開始いたします。

■謎解きイベント「進撃の巨人 ミステリークエスト」について

https://www.asoview.com/channel/ticket/gtzLQSTg0h/ticket0000046857/

ニジゲンノモリ現地で体験できる「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」では、参加者の上官であるハンジ・ゾエが失踪するという出来事に巻き込まれ、残された手がかりをもとに謎を解き明かしながらハンジ・ゾエを捜索する任務に挑戦します。

また、ニジゲンノモリ現地だけではなく、自宅で任務に挑戦できる「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」も後日販売開始いたします。 ※自宅編の購入は必須ではありません。ニジゲンノモリ編・自宅編はどちらかだけでもお楽しみいただけます。 サブクエストでは、参加者の上官であるハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解いていく体験をすることができます。自宅編はニジゲンノモリ現地だけでなく、ニジゲンノモリ公式オンラインショップでも販売いたします。 「進撃の巨人ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」それぞれの参加者にはオリジナルダイカットステッカー(全8種/ランダム)をプレゼントいたします。

また、ニジゲンノモリ限定のオリジナルグッズのほか、エレン・イェーガーやリヴァイなどのキャラクターをモチーフとしたオリジナルフードも提供しております。

※ TVアニメ『進撃の巨人』について

『進撃の巨人』は、諫山創による日本の漫画作品。『別冊少年マガジン』（講談社）で2009年から2021年まで連載され、コミックス全34巻はシリーズ累計発行部数1憶4000万部を越える。コミックスは全世界18言語・180か国以上で出版され、アニメシリーズは海外でもアワードを複数獲得するなど世界中で愛されている。

■ 『進撃の巨人』× ニジゲンノモリ コラボイベント 概要

期間： 2026年3月14日（土）～ 2026年12月13日（日） 場所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内) 内容： TVアニメ『進撃の巨人』の世界をニジゲンノモリの大自然の中に再現。 参加者は昼夜2つのイベントを通して、TVアニメ『進撃の巨人』の世界を楽しむことができる ①【夜イベント】「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」 1.2㎞の夜の森を歩きながら、迫力のプロジェクションマッピングと臨場感あふれるサウンド演出によって再現されたTVアニメ『進撃の巨人』の世界を体感することができる。参加者は、調査兵団の新兵となり、巨人の脅威から自由を取り戻すための戦いに身を投じ、エレン・イェーガーら調査兵団のメンバーとともに、“壁の向こう側”を目指します。ゴール地点ではオリジナルカードをプレゼント ②【昼イベント】 第1弾：「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」 参加者は、ニジゲンノモリ園内に点在するオリジナルイラスト全4キャラクターたちのスタンプを専用の冊子に集めることができます。参加者には、オリジナルデザインのポストカードをプレゼントいたします。 第2弾：「進撃の巨人 ミステリークエスト ニジゲンノモリ編/自宅編」 ①「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」 参加者の上官であるハンジ・ゾエが失踪するという出来事に巻き込まれ、残された手がかりをもとに謎を解き明かしながらハンジ・ゾエを捜索する任務に挑戦します。 ②「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」 参加者の上官であるハンジ・ゾエから与えられた謎を解き明かしながら巨人の捕獲計画を読み解いていきます。自宅編は後日販売開始いたします。 ミステリークエスト参加者にはオリジナルダイカットステッカー(全8種/ランダム)をプレゼントいたします。

③【コラボグッズ】 今回、オリジナル描き下ろしとなったエレンやミカサ、リヴァイ、エルヴィンたちが缶バッジやアクリルスタンドとなって登場。その他、「リヴァイ兵士長のセリフメモ」や「アルミンの“一生かけても取りつくせないほどの”塩」など、ファン必見で小ネタ満載のオリジナルグッズ全36アイテムを販売いたします。

④【コラボフード】 エレンの巨人に対する憎悪と決意が燃え上がる「エレンの決意の麻婆豆腐丼」やサシャが盗み食いして食材を集めた「サシャの盗み食いプレート」、ミカサの赤いマフラーをイメージした「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」などのコラボフードに加え、お掃除の一休みにピッタリの「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」などのコラボドリンク、合わせて11のメニューを発売いたします。

料金： ①「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」入場券 大人(12歳以上)3,600円～4,000円／小人(11歳以下)1,600円～2,000円 ②「進撃の巨人 スタンプラリー inニジゲンノモリ」体験チケット 800円 ③「進撃の巨人ミステリークエスト 失踪したハンジの捜索 メインクエスト：ニジゲンノモリ編」 2,000円 ④「進撃の巨人ミステリークエスト 巨人捕獲作戦 サブクエスト：自宅編」 1,500円 ⑤昼夜セット券（①＋③）大人(12歳以上)5,400円～5,800円／小人(11歳以下)3,400円～3,800円 ⑥プレミアムセット券（①＋②＋③＋④）大人(12歳以上)6,800円～7,200円／小人(11歳以下)4,800円～5,200円 ※上記価格は全て税込み ※時期により入場券の料金は変動。詳細はニジゲンノモリ公式HPにてご確認ください ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」については4歳以下無料 ※「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券は時間指定制です ※④、⑥のチケットについては、後日販売開始となります。 営業時間： 【夜イベント】 19：00～22：00（最終受付20：30） 【昼イベント】 平日／13：00から（最終受付17：30） 休日／10：00から（最終受付17：30） ※営業時間は季節に応じて変わります ※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください 備考： 記載は現時点のもので、変更の可能性あり チケット： https://www.asoview.com/channel/tickets/oPx9Nwvecr/ https://shop.nijigennomori.com/ HP: https://nijigennomori.com/awaji_shingeki/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061 ©諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会