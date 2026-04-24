ＪＡ全農は、東京都・大阪府の直営飲食店舗（３店舗）で、４月２９日（水・祝）～６月２５日（木）までの間、「岩手県産 和牛とお米のフェア」を開催します。 各店舗では、期間替わりで全国各地の銘柄和牛と銘柄米を提供しており、今回は岩手県から「いわて牛」とブランド米「銀河のしずく」をお届けします。 「いわて牛」は、岩手の豊かな大自然と肉牛産地としての伝統に育まれた黒毛和牛で、和牛の品評会である「全国肉用牛枝肉共励会」において、全国最多となる11回の日本一に輝いた日本最高級のブランド牛です。「銀河のしずく」は、岩手県が約10年の歳月をかけて開発したお米で、粒が大きく炊き上がりは白くてつややかで、ほどよい粘りがあり、噛むほどに甘さが広がるのが特徴です。４月２９日から５月２９日を「いわて純情米消費拡大月間」と定め、いわて純情米の認知度向上・消費拡大に向けたＰＲに取り組んでいます。 フェアでは、「いわて牛」を使用した特別メニューとともに、ご飯は「銀河のしずく」を提供します。 なお、フェアで使用する「いわて牛」や「銀河のしずく」等の岩手県産食材は、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンの「いわて純情セレクト」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/cB4/）

【フェア概要】

１．期 間：令和８年４月２９日（水・祝）～６月２５日（木） ２．実施店舗：※詳細はhttps://www.minoriminoru.jp/shop/をご覧ください （１）みのる食堂 銀座三越（東京都中央区銀座４-６-１６） （２）和牛とごはん焼肉じゅん枚方市役所前店（大阪府枚方市大垣内町１-４-１０） （３）和牛とごはん焼肉じゅん 大阪ドームシティ店（大阪府大阪市西区千代崎３丁目南２-１４）