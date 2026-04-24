コンドルズ結成30周年を記念して、彩の国さいたま芸術劇場でのスペシャルトークイベント開催が急遽決定！

2006年から続くコンドルズ埼玉新作シリーズは、今年で19作目。彩の国さいたま芸術劇場とコンドルズが共に積み重ねてきた時間を、皆さまと振り返ります。イベントでは、これまで埼玉で上演された名シーンの数々をダイジェストで上映予定。コンドルズメンバーが、創作の裏側や当時のエピソードを語り尽くします――ここでしか聞けない話も飛び出すかも！？ さらに、「もう一度観たい！」を皆さまと決める参加型企画も実施予定！ どの作品が選ばれるかは「あなた」次第です！！ ●詳細はこちら https://www.saf.or.jp/arthall/information/detail/107497/

概要

日時：2026年6月13日（土）16:30開始 （約90分予定・未就学児入場可） 会場：彩の国さいたま芸術劇場 大ホール チケット料金＜全席指定・税込＞ ：2,000円（未就学児500円） ※SAFメンバーズ、U-25、障がい者割引はございません。 ※トークのみ（公演チケットをお持ちでない方）のご観覧も可。 ※未就学児入場可。未就学児の入場には保護者の同伴が必須。膝上鑑賞無料（3歳まで）。4歳以上、また3歳以下の場合も座席を使用する場合はチケットが必要です。 ※前方のお席は出演者の近くになりますが、スクリーンが見えづらい可能性がございます。予めご了承ください。 ※13日（土）14:00公演ご鑑賞のお客さまは、会場準備のため一度場外にご退出いただきます（公演とトークイベントのお席は異なります）。 ※車椅子でご来場の方は、チケットご購入時に必ずSAFチケットセンターへご連絡ください（車椅子スペースには限りがございます）。 ※有料託児サービスあり。詳しくは財団ウェブサイトへ。 ※営利目的での転売を禁止します。 チケット発売日：2026年4月25日（土）10:00

チケット取扱い・お問合せ

［Web］ SAFオンラインチケット https://www.saf.or.jp/t/ ［電話］ SAFチケットセンター 0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00） ［窓口］ 彩の国さいたま芸術劇場・埼玉会館（休館日を除く10:00～18:00） ※プレイガイド（イープラス、チケットぴあ）でのお取扱いはございません。

公演情報

コンドルズ×彩の国さいたま芸術劇場 Vol.19 『ALL YOU NEED IS LOVE』＜チケット好評発売中＞ 6月12日(金)19:00、13日(土)14:00、14日(日)14:00 彩の国さいたま芸術劇場 大ホール 公演詳細は https://www.saf.or.jp/arthall/stages/detail/106433/

お問合せ

公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（彩の国さいたま芸術劇場） TEL：0570-064-939（劇場休館日を除く10:00～18:00）