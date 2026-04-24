阪急阪神不動産株式会社は、台湾の不動産テックベンチャーの細細生活網路科技股分有限公司（※2）（本社：中華民国台北市、以下、「maakuu（也有房産）社（※1）」）と、業務提携契約を締結しましたので、お知らせします。この提携により、maakuu（也有房産）社（※1）が提供する不動産販売プラットフォームを通じて、台湾のお客様に、当社が日本で取り扱う住宅の売買仲介サービスの提供を行ってまいります。





maakuu（也有房産）社（※1）は、台湾において、不動産テックおよび海外不動産売買サービスを提供するベンチャー企業です。オンラインとオフラインを融合したワンストップの不動産販売プラットフォームを提供し、台湾のみならず、アメリカ・オーストラリアなど、海外の物件も幅広く取り扱い、物件選びからご入居まで、お客様一人ひとりのニーズに深く寄り添うことで、高い信頼を得ています。





近年、台湾では日本の不動産への関心と需要が高まりを見せています。本提携により当社は、maakuu（也有房産）社（※1）が提供する不動産販売プラットフォームを通じて、台湾のお客様により近い立場でサービスを提供できるようになります。今後は、当社が取り扱う住宅を中心に、効率的で、透明性と信頼性の高い不動産売買の仲介サービスに加え、住宅の運営・管理を担う賃貸管理サービスを、より多くのお客様へ届けていきたいと考えています。





本業務提携契約による当社とmaakuu（也有房産）社（※1）との協業の流れなどについては、次のとおりです。





■ 当社とmaakuu（也有房産）社（※1）の協業の流れについて





■ maakuu（也有房産）社（※1）について

・名称： 細細生活網路科技股分有限公司（※2）

・所在地： 台北市中山區通北街31巷22弄2號

・設立： 2021年10月

・代表者： 執行長為CEO 劉冠宏 （Hom Liou）

・事業内容： 海外不動産の購入・投資支援に特化した電子商取引プラットフォームの開発・運営

・ホームページ： https://www.maauu.com/





■ 業務提携に際してmaakuu（也有房産）社（※1）および当社コメント





【maakuu（也有房産）社（※1）代表取締役 劉冠宏氏コメント】

阪急阪神不動産との提携は、台日間のクロスボーダー不動産サービスにおける重要なマイルストーンであり、次世代型不動産販売モデルへの挑戦でもあります。阪急阪神不動産が持つ豊富な物件に関する情報力と運営ノウハウ、そしてmaakuu（也有房産）社（※1）の海外市場におけるマーケティング力とデジタル技術を融合させることで、台湾の購入者および海外オーナーの皆様に、より効率的で透明性が高く、信頼性のある不動産購入・賃貸管理サービスを提供できると考えています。

【阪急阪神不動産 執行役員 児玉尚弘コメント】

台湾では日本の不動産への関心と需要が年々高まっています。本提携を通じて、台湾市場により近い立場でサービスを提供できるようになるとともに、maakuu（也有房産）社（※1）のネットワークを活かし、日本の高品質な不動産と専門的な賃貸管理サービスを、より多くのお客様へ届けてまいります。





（※1）maauu4文字目のuはマクロン付き、産は旧字体

（※2）分はにんべんに分









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/3a87c55db91a41e120f706f23a83fb248d612027.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1