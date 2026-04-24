リゾート系コンセプト住宅『Kayu styleハウス』とリゾート系ガーデン家具『Kayu style』を運営する株式会社BSサポート(本社：群馬県邑楽郡、代表取締役社長：岡田 英明)が、海外から直輸入した希少樹木などを販売する植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier(カユスタイル ボタニカ アトリエ)』を、『植木の里』群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンいたします。





群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンする植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier』(1)

群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンする植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier』(2)

群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンする植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier』(3)

群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンする植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier』(4)

群馬県邑楽郡千代田町にグランドオープンする植栽専門大型プロショップ『Kayu style Botaniqa Atelier』(5)









◯リゾート系コンセプト住宅『Kayu styleハウス』とリゾート系ガーデン家具『Kayu style』を手がける株式会社BSサポート

株式会社BSサポートは、群馬県邑楽郡に本社を置き、土木事業部・解体事業部・住宅事業部・家具事業部の4つの事業を軸とした総合建設業として、関東エリアを中心に事業展開しています。

この度、住宅事業部で運用管理している植栽農園を再整備し、卸販売や一般販売に対応するため、新たに植栽専門の大型ショップ『Kayu style Botaniqa Atelier(カユスタイル ボタニカ アトリエ)』として新規事業を開始いたします。





土木事業・解体事業・住宅事業・家具事業を手がける株式会社BSサポート本社(群馬県邑楽郡邑楽町)









◯東京ドームグラウンドの2倍以上の敷地面積！

海外希少樹木を含む約500種・20,000本を販売する『Kayu style Botaniqa Atelier』が群馬県邑楽郡千代田町『植木の里』に誕生





大正初期に桑畑や山苗の育成から始まり、『植木の里』として全国的にも有名な群馬県邑楽郡千代田町に、東京ドームグラウンドの2倍以上に当たる敷地面積約30,000m2の広大な敷地に、国内ではあまり流通していない希少樹木をはじめ、約500種・20,000本のさまざまな植物を販売。

ヨーロッパやオーストラリア、アメリカなどから希少な植物を直輸入し、植栽関連業者や建築設計事務所などへの卸販売をはじめ、植栽にこだわりのある一般のお客様への販売もいたします。店内にはボタニカアドバイザーが常駐し多種多様な植物の説明はもちろん、植栽外構デザインの提案まで行います。





Kayu style Botaniqa Atlierでは、オリーブの古木など他ではあまり販売されていない希少樹木を豊富に展示販売









◯植栽専門大型プロショップ Kayu style Botaniqa Atelierの5つのこだわり

(1)希少植物を求めて社長自ら海外へプラントハント！

オリーブの古木やユッカ・ロストラータなど、国内であまり流通していない海外の希少樹木を、社長自らヨーロッパや東南アジアに足を運び状態のいい植物を選定し、自社で直接輸入しています。





社長が自ら希少植物を海外で買い付け(オーストラリア・パース)





(2)輸入・買付した植物はすべてBotaniqa Atelierによる自社生産管理

海外から輸入した希少植物を日本の環境に合わせるための根付けや、種苗から出荷までの生産管理をすべて自社で行なっています。また夏と冬との寒暖差が激しい群馬という土地柄を生かし、植物の耐暑性・耐寒性などのクオリティのチェック＆コントロールを数年かけて行なっています。





Botaniqa Atelier内で、メリクロン株などの海外から直輸入した苗木を、環境に適応させるため数年かけて生育





(3)希少植物＋自社オリジナルガーデン家具『Kayu style』で空間デザインをTOTALプロデュース

希少植物を用いた一般住宅の外構植栽デザインはもちろん、ホテルやレストラン、オフィスなどの商業施設の緑化植栽提案を行い、さらに自社ガーデン家具ブランド『Kayu style』で空間デザインのプロデュースを行います。





Kayu style Botaniqa Atelierと自社オリジナルガーデン家具『Kayu style』でテラスをプロデュース





(4)自社土木事業・解体事業と自社住宅ブランド『Kayu styleハウス』の住宅建築のノウハウを生かした施工

Kayu style Botaniqa Atelierを運営するBSサポートは、宅地造成などを行う土木事業部、構造物の解体などを行う解体事業部、注文・分譲住宅『Kayu styleハウス』の建築販売を行う住宅事業部、オリジナルガーデン家具ブランド『Kayu style』を企画販売する家具事業部があり、各事業部の経験と実績、その技術を駆使し、空間デザイン提案から施工工事・管理までワンストップで行います。





太田展示場モデルハウス『Kayu styleハウス』でBotaniqa Atelierの外構デザイン＆施工工事









◯Kayu style Botaniqa Atelierグランドオープン記念

Kayu styleオリジナルトートバッグ＆ボールペンプレゼント

対象期間：2026年5月2日(土)～10日(日)





Kayu style Botaniqa Atelier グランドオープン記念として期間中先着50名様に自社オリジナルガーデン家具ブランド『Kayu style』のオリジナルトートバッグ＆ボールペンをプレゼントいたします。





数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます





■店舗詳細

名称 ： Kayu style Botaniqa Atelier(カユスタイル ボタニカ アトリエ)

オープン： 2026年5月2日(土)

所在地 ： 〒370-0501 群馬県邑楽郡千代田町福島190

営業時間： 10:00～17:00

営業日 ： 土日祝／平日は予約制(火曜定休日)

敷地面積： 約3ha(約30,000m2)

駐車場 ： 無料駐車場

事業内容： 植栽の卸販売、および一般小売／植栽リース／

一般住宅外構植栽デザイン・施工工事／

商業施設緑化プロデュース(デザイン提案および施工工事)

運営会社： 株式会社BSサポート