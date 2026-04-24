GIRLS GROOVE INNOVATION 2026





株式会社メディア工房(所在地：東京都港区、代表取締役社長：長沢 一男、東証グロース上場：証券コード3815)が運営するキャラクター診断サービス「エナジーフレンズ( https://energy-friends.com/ )」は、2026年4月25日(土)・26日(日)に沖縄県豊見城市 豊崎海浜公園 美らSUNビーチで開催される、沖縄国際文化祭共催の音楽フェスティバル「GIRLS GROOVE INNOVATION 2026(GGI 2026)」に協賛出展することを決定いたしました。









■GIRLS GROOVE INNOVATION 2026(GGI 2026)について

GGI 2026は、音楽・ダンス・カルチャーと「女性のエネルギー」をテーマに掲げる沖縄発のミュージックグルーブフェスティバルです。沖縄国際文化祭との共催により、多彩なアーティストのライブパフォーマンスや、沖縄の文化・カルチャーが一堂に集まる2日間のイベントとして開催されます。ファミリーから友人グループ、一人参加まで、年齢・世代を問わず楽しめます。





開催日時 ： 2026年4月25日(土)・26日(日)

会場 ： 沖縄県豊見城市 豊崎海浜公園 美らSUNビーチ

主催 ： GIRLS GROOVE INNOVATION実行委員会

共催 ： 沖縄国際文化祭

公式サイト： https://girlsgrooveinnovation.com/









■協賛の背景

当社はこれまで「占い」コンテンツの企画制作・配信を主力事業としてまいりましたが、近年はエンターテインメントと占い診断を掛け合わせた新しい体験の創出に注力しております。

占いイベントや診断ツールを活用することで、出演アーティストなど「推し」の属性とファン自身の属性を紐付けた新しい応援スタイル(推し方)を提案してまいります。「推し」と自分の相性を楽しむ体験を通じて、推し活と占い診断の世界観を深く結びつけるとともに、将来的にはグッズ販売などのIPファンビジネスへの展開も推進し、推し活市場における新たな価値創出を目指してまいります。









■エナジーフレンズについて





エネルギー診断





「エナジーフレンズ(Energy Friends)」は、株式会社メディア工房が運営するキャラクター診断サービスです。古代マヤ暦の「20種類の太陽紋章」に着想を得て生まれた全20種類のオリジナルキャラクターが特徴で、生年月日と性別を入力するだけで、あなたの性格・才能・恋愛傾向・仕事スタイルを直感的に楽しめる形でお届けします。火・水・風・光の4つの属性に分かれたキャラクターを通じて、自分の本質的なエネルギーを発見できる、新感覚診断コンテンツです。

GGI 2026は「女性のエネルギー」をテーマに掲げており、エナジーフレンズが提供する「自分の本質的なエネルギーを発見する」というコンセプトと深く共鳴しています。音楽やダンスを通じてエネルギーを解放するフェス参加者に対し、エナジーフレンズを通じて自身の内なる魅力や才能に気づくきっかけを提供できると考え、今回の協賛に至りました。本協賛を通じて、フェスに参加するエネルギッシュな女性層を中心にエナジーフレンズの認知拡大を図るとともに、リアルイベントにおけるユーザーとの接点創出という大きな効果を期待しております。









■エナジーフレンズの今後の展望について





エナジーフレンズ





エナジーフレンズは今後、単なるキャラクター診断にとどまらず、「推し活エンタメ」と「占い診断」の連動をさらに強化してまいります。フェスやライブなどのエンターテインメント空間において、ファン同士が自身のキャラクター属性を共有し合うことで、推し活のコミュニケーションツールとして活用されることを目指しています。

さらに、このエンタメ領域での認知拡大を足がかりとして、今後はBtoB分野への事業展開も視野に入れています。エナジーフレンズの診断ロジックを応用し、企業のチームビルディングや、学生・若手社会人向けのキャリア診断、適性検査など、ビジネスや教育の現場で活用できるソリューションとしての拡販を計画しております。









■協賛出展の概要

エナジーフレンズは今回の協賛を通じて、GGI 2026の会場内外で下記の施策を実施いたします。

・イベントチラシおよび公式ウェブサイトへのロゴ掲載

・イベント会場の大型モニターでのCM放映

・イベント会場内でのチラシ配布

・ステージ上での出演アーティストによるエナジーフレンズのPRおよびSNSシェア









■会社情報

当社は、「占い」コンテンツの企画制作・配信を主力事業としていますが、コンテンツジャンルの拡充と配信網の拡大に注力しております。今後も引き続き、さらなるサービスの充実に取り組んでまいります。





商号 ： 株式会社メディア工房

代表者： 代表取締役 長沢 一男

所在地： 〒106-0032

東京都港区六本木7-15-9 住友不動産六本木セントラルタワー9階

設立 ： 1997年10月

URL ： https://www.mkb.ne.jp/