株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は2026年5月2日(土)10時、香川県丸亀市にGiGOのクレーンゲーム専門店としては四国初登場、全国で7店舗目となる「GiGO(ギーゴ)クレーンゲームオアシス丸亀」をグランドオープンいたします。

景品獲得の楽しさを堪能できる！「GiGOクレーンゲームオアシス」が香川県に初登場

JR予讃線「丸亀駅」から徒歩約10分、さぬき浜街道沿いの交通至便な場所にある「パブリックプラザ丸亀」は飲食や物販などの大型専門店が出店する複合商業施設。1,000台以上の駐車場も完備した丸亀市内でも人気のショッピングスポットです。こちらで営業中のアミューズメント施設GiGOが、香川県初のGiGOのクレーンゲーム専門店となってリニューアルオープンいたします。 「GiGOクレーンゲームオアシス丸亀」の店舗面積は290坪。132台のクレーンゲームを備え、日用品・食品・お菓子といった“毎日使える景品”を中心に、GiGO限定のキャラクター景品など、幅広いラインナップを取り揃えています。”10円プレイコーナー“や”100円3回コーナー“、フックで景品やリングを狙うゲーム設定など、遊びのバリエーションも豊富。お子様連れのファミリーやクレーンゲーム初心者の方でも景品獲得の楽しさを堪能できます。 店内の各所には、クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクターをデザイン。リーダーのライオン「ぎごまる」をはじめ、カバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターが空間を華やかに彩ります。また今回は、香川県丸亀市の名物「骨付鳥」と一緒の「ぎごまる」を新たに描き起こし、店内内装や「ぎごまる」グリーティングで配布する「ぎごまるカード」のデザインに採用しています。 ゲームに加えて楽しめるさまざまなイベントも開催。気軽に足を運んで手軽に遊べる、何度来ても長時間でも楽しんでいただける、GiGOの滞在型クレーンゲームの“オアシス”です。

日用品やお菓子など、毎日使える景品が主役に

「GiGOクレーンゲームオアシス」へのリニューアルに伴い、クレーンゲームの景品ラインナップを一新。日用品や食品、お菓子といった“毎日使える景品”を大幅に拡充しました。また、フックで輪を狙う獲得方法など初心者の方やお子様でもチャレンジしやすいゲーム設定を多数導入。景品獲得の楽しさを存分に味わっていただけます。

クレーンゲームをより楽しくサポートする「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター

クレーンゲームをより身近に、より楽しくしてくれる「GiGOクレーンゲームオアシス」のオリジナルキャラクター。リーダーであるライオンの「ぎごまる」やカバ、シマウマなど、動物をモチーフにした個性豊かなキャラクターがクレーンゲームのオアシスを華やかに彩ります。

ぎごまる着ぐるみグリーティング

「GiGOクレーンゲームオアシス」オリジナルキャラクターのリーダー、ライオンの「ぎごまる」に会える！ 毎月行われるキャラクターグリーティングに、ぜひご参加ください。

「ぎごまる」登場日時：

5月16日(土)～17日(日) 各日①13:00～13:15 ②15:00～15:30 ※詳細は店舗公式Xをご確認ください。 https://x.com/GiGO_CGOmrgm/

オープン記念！誰でも参加できる「おかしプレゼント」イベント

「GiGOクレーンゲームオアシス丸亀」のオープンを記念して、各日10:00から「先着200名様」限定で「おかしプレゼント」のイベントを開催いたします。無料でご参加いただけます。

「おかしプレゼント」日時：

4月24日(金)・25日(土)・26日(日)・29日(水・祝) 5月の土日祝 いずれの日も10:00から実施いたします。 ※各日200個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOクレーンゲームオアシス丸亀」概要

●住所：香川県丸亀市蓬莱町56-1 パブリックプラザ丸亀 ●アクセス 電車：JR予讃線「丸亀」駅から徒歩約10分 車：さぬき浜街道(県道193号線)沿い トイザらス同敷地内 駐車場：1,000台以上 ●営業時間：10:00～23:00 ●営業面積：290坪 ●設置台数：合計135台 クレーンゲーム/132台、体感音楽ゲームその他/3台 ●店舗URL：https://www.gigo.co.jp/shops/marugame ●店舗X：https://x.com/GiGO_CGOmrgm/ ●電子マネー：非対応 ●GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。