AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、IT担当者不足に悩む中小企業を全方位で支援する新サービス「ITビジネスサポート」の提供を本日4月24日より開始いたします。

「ITビジネスサポート」とは

「ITビジネスサポート」は、IT専門担当者の確保が難しい中小企業向けに、日常のITトラブル解決から高度なセキュリティ対策、万が一の機器故障時の補償までをワンストップで提供する定額制サポートサービスです。 サービス名：ITビジネスサポート 利用料金：月額 1,650円／PC1台（税込） 主なサービス内容： ・電話・リモートサポート使い放題 9:00～21:00、年中無休でITのプロに何度でも相談可能 ・次世代型セキュリティソフトの提供 「Advanced Security＋EDR」が1アカウント無料 ・パソコン機器保険 破損・水漏れ・盗難等を年間最大5万円まで補償（※1） サービスページ：https://www.it-b-s.com/lp/ （※1）保険引受：さくら損害保険株式会社

「ITビジネスサポート」提供開始の背景

昨今、企業のDXが加速する一方で、多くの中小企業ではIT専任担当者の不足が深刻な課題となっています。 日々の現場では、「OSやビジネスツールの複雑な設定」「不安定なネットワーク環境」などへの対応が頻発しています。これらは専門知識がない担当者にとって大きな負担であり、本来の業務を停滞させる要因です。特に近年は、ランサムウェア被害も急増しており、より強固なITインフラの構築が急務となっています。 シンカはこれまで「カイクラ」を通じ、3,100社以上の業務効率化を支援してまいりました。その中で寄せられた「IT全般の困りごとを気軽に相談したい」という声に応え、企業のITインフラを手軽かつ強固に支える本サービスの提供に至りました。

「ITビジネスサポート」の特長とメリット

専任のIT担当者がいない現場でも、本サービスを導入することで「トラブル対応」「セキュリティ」「故障リスク」をカバーし、本来の業務に集中できる環境を整えます。 （1） 「いつでも・何度でも」ITのプロに相談できる安心感 OSの基本設定やPC本体のセットアップ、周辺機器（プリンター・ルーター等）の接続から、Officeソフト（Word・Excel・PowerPoint）の操作まで、専門スタッフが電話やリモートで直接サポートします。9:00～21:00まで年中無休、回数無制限で対応するため、IT担当者が不在のオフィスでも業務を止めることなくトラブルを解決できます。 （2）中小企業を狙うサイバー攻撃を最小化する「高度なセキュリティ」 次世代型セキュリティ「Advanced Security＋EDR」を1アカウント無料で提供します。従来のウイルス対策ソフトでは防げない未知の脅威やランサムウェアへの対策に加え、万が一の感染時にも被害を最小化する検知・復旧機能を備えています。 （3）万が一の物損や盗難までカバーする「パソコン機器保険」 偶然の事故による破損、水濡れ、さらには盗難までを補償する保険が付帯しています。メーカー・機種を問わず、年間最大5万円まで何度でも修理費用等をカバーし、テレワークや出張先でのトラブルといった現代の働き方に伴うリスクも軽減します。

今後の展望

シンカはこれまで、AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」を通じて、企業の顧客対応のDXを支援してまいりました。今回提供を開始する「ITビジネスサポート」により、コミュニケーション領域のみならず、企業のIT基盤そのものを支える包括的なサポート体制を構築します。 今後も「ITで 世界を もっとおもしろく」という経営理念のもと、中小企業のITパートナーとして、日本の生産性向上に貢献してまいります。

【5/15開催】IT担当兼務の社長必見！中小企業のDX成功ロードマップ解説セミナー

本サービスの提供開始に合わせ、IT担当者が不在、あるいは経営者がIT実務を兼務している中小企業様を対象としたオンラインセミナーを開催いたします。

・テーマ：中小企業のDX成功ロードマップ～ITツールを武器に変え、コストを抑えて利益を最大化する～ ・開催日時：2026年5月15日（金）13:00～13:30 ・形式：オンライン開催（Zoom） ・参加費：無料 ・登壇者：株式会社シンカ カスタマーソリューション部 部長 伊藤 裕貴 ・お申し込みURL：https://kaiwa.cloud/seminar/seminar-20260515/ 30分でDXの第一歩が分かる内容です。ぜひお気軽にご参加ください。

株式会社シンカについて

社名：株式会社シンカ（東証グロース：149A） 代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏 所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階 設立：2014年1月8日 事業内容：ITを活⽤したシステム企画・開発及び運⽤、クラウドサービス商品の企画・開発及び販売運⽤、ITサービス利⽤のコンサルティング 資本金：397百万円 従業員数：75名（2025年12月末時点） URL：https://www.thinca.co.jp/ 【シンカ IR note】 https://note.com/thinca_2025 シンカの事業戦略・成長可能性に関する情報を詳しく発信しています。