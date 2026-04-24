株式会社電子技販(所在地：大阪府吹田市、代表取締役：北山 寛樹)は、基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、大阪中之島美術館に恒久設置されている《SHIP'S CAT(Muse)》をデザインした「FLASH 基板アート ICカードケース」および「FLASH 基板アート しおり」を、moeco直販ショップや大阪中之島美術館で2026年4月25日(土)から順次販売いたします。

あわせて、本シリーズでは、基板の緻密なデザインに加え、電波でLEDが光る回路を搭載している点も特長です。





FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース 使用イメージ





■《SHIP'S CAT(Muse)》について

瞳を光らせ見守る、中之島のミューズ。

《SHIP'S CAT(Muse)》は、大阪中之島美術館に恒久設置されている、宇宙服や潜水服のようなスーツを着た猫の彫刻作品です。 美術館や訪れる人々を見守る守り神として、また、堂島川に面する美術館から世界へ羽ばたくための象徴として、現代美術作家・ヤノベケンジ氏によって制作されました。









■FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース

【製品特長】

基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトです。プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないためマウスで一つ一つ線を引いていきます。細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。基板は金メッキ処理をしています。電子部品を実装後、実装部品を保護するためにクリーンルーム(クラス1000)にて人の手により表面張力で樹脂がいっぱいになるまで1つ1つコーティングし真空加熱します。そして、手作業で部品に付いた気泡や樹脂表面の埃を取り除きます。日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。ギフトボックス梱包でプレゼントとしてもお使いいただけます。





【通勤・通学が楽しくなる「FLASH ICカードケース」】

両目(青)と舌(赤)、胸元の羽(白)にLEDを5個実装しています。改札のタッチやチャージのとき、ICカードでの決済時に電池無しでLEDが光るギミック付きです(※1)。カードサイズが同じなら勤務先などのIDカードケースとしても使用可能です(※2)。ICカードケースは基板100％で製造し、表、中、裏の3種の基板をプレス接着してケース化しました。プリント基板はFR-4(ガラス繊維の布＋エポキシ)製で車載基板や産業機器にも使われており、軽くて強い素材です。キーチェーンはギフトボックス内のICカードケースの下に同梱しています。





※1：ICカードに内蔵されているチップの位置や回路にバラつきがあります。反応が悪い場合はICカードを表裏上下でお試しください。

※2：改札と比べ光量が落ちる可能性があります。

※3：海外の改札で光るかどうかは未確認です。FeliCa(フェリカ)式を採用している香港では光ることを確認済





品名 ：FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース

色 ：黒

価格 ：12,100円(税込)

サイズ ：98×62×4.5mm

重さ ：25g(ケースのみ)

電子部品：5個(青色LED 2個、赤色LED 1個、白色LED 2個)









■FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート しおり

【製品特長】

基板アート栞は、工業用プリント基板で製造しました。基板の材料、工程、製造方法は、本来の基板と全く同じです。本や手帳、そして手を傷つけないよう基板の端面より0.15mmの銅箔を削除しています。日本で設計、製造しており、全ての商品はRoHS対応品(鉛不使用商品)です。基板は金メッキ処理をしています。デザイン(作画)ソフトではない基板専用CADを使い、マウスで一本一本線を引き作画しています。細い線では0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。

読書好きのかたや、手帳ユーザーのかたへのギフトとしてもお使いいただけます。

《SHIP'S CAT(Muse)》の基板上部は猫の耳の形で、愛らしく遊び心のあるデザインです。両目(赤)にLEDを2個実装しています。iPhone用MagSafe充電器(純正)やApple watch用の磁気充電器(純正)に乗せると両目が赤く光るギミックが搭載されています。

※iPhone用MagSafe充電器(純正)とApple watch用の磁気充電器(純正)以外では光らない可能性があります。





品名 ：FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート しおり

色 ：黒

価格 ：3,850円(税込)

サイズ ：122mm×32mm×0.45mm

重さ ：3g

電子部品：2個 (赤色LED 2個)





【電子技販 直販ECサイト】

直販ショップ： https://www.moeco.jp.net/

Amazon.co.jp： https://www.amazon.co.jp/moeco





PCB ART moeco全国実店舗一覧

https://pcbartmoeco.jp/shop_list_jp/





【株式会社電子技販について】

2026年で設立50年を迎えます。メイン事業は基板設計製造業で、空港、鉄道、バスや病院など社会インフラ設備や産業機械の信頼性が必要な基板を製造しています。2014年より基板雑貨事業に参入し、緻密なデザインとサプライズ感のある商品を展開しています。





＜受賞歴 雑貨事業のみ＞

2015年 経済産業省 The Wonder 500 認定

2015年 大阪ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞

2017年 大阪府「大阪製ブランド」優秀優良製品

2019年 東京ギフトショー秋 新製品コンテスト大賞





【会社概要】

名称 ： 株式会社電子技販

代表取締役： 北山 寛樹(キタヤマ ヒロキ)

設立 ： 1976(昭和51)年

本社工場 ： 大阪府吹田市豊津町62-8

事業内容 ： プリント基板の設計製造、電子部品の販売、基板雑貨事業

URL ： https://www.denshi-gihan.co.jp/





(C)Kenji Yanobe