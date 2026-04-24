¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°±Ø³«¶È140¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Á²û¤«¤·¤¤¡Ö£³ÂåÌÜÌ¾¸Å²°±Ø¥Ó¥ë¡×¡¢ÎòÂåÌ¾¼Ö¤ä±ØÌ¾É¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤¬³«¶È140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¼Ö¤ä²û¤«¤·¤Î±Ø¥Ó¥ë¡¢±ØÌ¾É¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢2026Ç¯4·î28Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°±Ø¤Ï1886Ç¯¡ÊÌÀ¼£19Ç¯¡Ë5·î1Æü¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤òºÌ¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤äÉ÷·Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¸½Âå¤Ø¤ÈÂ³¤¯¿Ê²½¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë£³¤Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä£³ÂåÌÜÌ¾¸Å²°±Ø¥Ó¥ë ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ1,760±ß
¡ã¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ä
²û¤«¤·¤¤±Ø¥Ó¥ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1937Ç¯¤Ë¹ñÅ´Ì¾¸Å²°±Ø¤È¤·¤Æ´°À®¤·¡¢¡ÖÅìÍÎ°ì¤Î±Ø¥Ó¥ë¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢1993Ç¯¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö£³ÂåÌÜÌ¾¸Å²°±Ø¥Ó¥ë¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³«¶È»þ¤Î£°·Ï¿·´´Àþ¡ÊH2ÊÔÀ®¡Ë¤ä¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ³«¶ÈÁ°¤ËÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¯¥í151·Á¡Ê¥Ñ¡¼¥é¡¼¥«¡¼¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£¼êÁ°¤Î¥ì¡¼¥ëÉôÊ¬¤Ë£²¤Ä¤Î¼ÖÎ¾¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä£³Ï¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¡ÀÇ¹þ990±ß
¡ã¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ä
Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î²«¶â»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃµÞ¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×¡£¤½¤Î±É¸÷¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò·Ç¤²¤ëEF58·ÁÅÅµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÊÀÄÂç¾¿§¡Ë¤È151·Ï¡Ê¥¯¥Ï151·Á¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£140¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¤È¶¦¤Ë£³Ï¢¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î²«¶â»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¼Ö¤¿¤Á¤¬¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë£²Ëç¥»¥Ã¥È¡¡ÀÇ¹þ760±ß
¡ã¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡ä
Ì¾¸Å²°±Ø¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿·µì¤Î¼ÖÎ¾¤È¡¢²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤«¤é¸½Âå¤Î±ØÌ¾É¸¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¤Ç¤Ï¡¢¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¡ÖC62 17¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åì³¤Æ»ËÜÀþ¤Î²«¶â»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖEF58·Á¡×¤ä¡Ö151·Ï¡×¡¢¿·´´Àþ»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ö0·Ï¡×¤«¤éºÇ¿·±Ô¤Î¡ÖN700S¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎòÂå¤ÎÆÃµÞ¡¦ÄÌ¶Ð·¿¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤òºÌ¤Ã¤¿Á´12·Á¼°¤Î¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¤òìÔÂô¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤È¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤¬Êâ¤ó¤À140Ç¯¤Îµ°À×¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë°µ´¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¢¤Ç¤Ï¡¢»þÂå¤´¤È¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö±ØÌ¾É¸¡×¤ò¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î±Ø¤Î¶õµ¤´¶¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡Ö²÷Â®¤ß¤¨¹æ¤Î¤ê¤Ð¡×¤Î°ÆÆâ¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥¥Ï75·Á¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Îò»Ë¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ìËç¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡Ö±Ø¡×¤Ï¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¡£Î¹Î©¤Ä¿Í¤Î´üÂÔ¤äÉÔ°Â¡¢ºÆ²ñ¤¹¤ë¿Í¤Î°ÂÅÈ¤ä´î¤Ó¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤ÎÀÚ¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤¬´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¡¢»þ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÌ¾¸Å²°±Ø¤ÏÃæÉôÃÏÊý¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ë¤«¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤À¤½¤Î140Ç¯¤Îµ²±¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£³ÂåÌÜÌ¾¸Å²°±Ø¥Ó¥ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖÅìÍÎ°ì¡×¤Èëð¤ï¤ì¡¢Âç»þ·×¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤Çò¿§¤Î±Ø¼Ë¡£¤¤¤Þ¤À¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëCM¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤Î»Ñ¤ò¡¢£°·Ï¿·´´Àþ¤äÆÃµÞ¡Ö¤Ä¤Ð¤á¡×¤È¶¦¤ËÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ëÊý¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÎòÂå¼ÖÎ¾¤ä±ØÌ¾É¸¤Î¿ô¡¹¤â¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È¾ðÇ®¤Î¾Ú¡£Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¡£¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦²¹¤«¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¡ÊÌ¾¸Å²°±Ø¡Ë
¡¦¡ÖPLUSTAÌ¾¸Å²°Ãæ±û¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§Ì¾¸Å²°±ØºßÍèÀþÃæ±û¸ý²þ»¥Á°
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§6:15¡Á22:00
¢¨È¯ÇäÅöÆü¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖPLUSTAÌ¾¸Å²°ÂÀ¹ÞËÌ¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§¿·´´ÀþËÌ²þ»¥¸ýÏÆ
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§6:00¡Á23:00
¢¨È¯ÇäÅöÆü¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖPLUSTA GiftÌ¾¸Å²°¥¨¥¹¥«ÃÏ²¼³¹¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§¥¨¥¹¥«ÃÏ²¼³¹Æâ¡Ê¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿ÏÆ¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:30
¢¨È¯ÇäÅöÆü¤Ï½àÈ÷¤Ç¤¼¡Âè¡¢ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ¡ÊÉÊÀî±Ø¡Ë
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp