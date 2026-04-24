アキュラホーム、九州エリア初となるモデルハウスがオープン！！

高耐震と超空間を実現した“真の自由設計”で建てる木造注文住宅福岡の暮らしを豊かにするGWフェア開催中木造注文住宅ブランド「アキュラホーム」を展開するAQ Group（本社：埼玉県さいたま市西区、代表取締役社長：加藤博昭）は、福岡県福岡市西区にあるhitマリナ通り住宅展示場にモデルハウスを出展。明日4月25日（土）にプレオープン、5月2日（土）にグランドオープンを迎えます。弊社は昨年秋に福岡支店を立ち上げ、九州エリアへの進出を開始。このほど、九州エリアにおけるグループ初のモデルハウスが誕生しました。

アキュラホームの技術を象徴する“吹き抜けリビング”が見どころ



オープン記念として見学会参加でAmazonギフト2,000円！













アキュラホームの技術を結集して建てられたモデルハウス（CGパース）































純木造5階建て実物大耐震実験











純木造5階建てオフィスビル（神奈川県川崎市）



















純木造8階建て本社ビル（埼玉県さいたま市）



















AQダイナミック構法で建てる「超空間の平屋」イメージパース



















大野城市の住宅展示場に建築予定のモデルハウス





























キャンペーン期間限定商品「AQ Grand-F」外観完成イメージパース



















弊社は昨年9月に福岡支店を開設し、九州エリアに販路を拡大させました。嵐の相葉雅紀さんを起用したテレビCMを展開するなど精力的な認知活動の結果、モデルハウス建築前から多くの問い合わせ、ご契約をいただいています。明日、4月25日（土）からスタートするhitマリナ通り住宅展示場のモデルハウス（マリナ通り店）は、木材の質感や色合いを活かした、今トレンドの “ジャパンディスタイル”です。1階部分は34帖の広々リビングで、CMでもおなじみの吹き抜け。2階はセカンドリビングのほかボルダリングスペースなど、趣味が充実する空間。建物の角に窓を設えることで、2面採光の開放感も演出しています。アキュラホームならではの超空間を見て触れることで、実際の暮らしをイメージすることができます。マリナ通り店ではオープンを記念して4月25日から5月10日（日）まで、「超空間の家」体験会を開催。事前予約の上、体験会に参加した方にもれなくアマゾンギフト2,000円分をプレゼントします※。※事前にご予約いただいた方で、家づくりの計画予定のある方が対象。一世帯につき1回限り。来場予約は下記の二次元バーコードまたはお電話092−483−1780にて受付中純木造8階建て本社ビル建築の技術力でニーズを満たす500万人超の大都市、福岡に3つの展示場を予定弊社は2022年に世界初となる木造軸組工法の耐震構造による「純木造5階建て実物大耐震実験」を実施。業界に先駆けたエビデンスを取得し、同年に純木造5階建てオフィスビルを竣工しました。2024年には純木造8階建て本社ビルを完成させ、木造建築業界に大きなインパクトを与えました。ビル建築の技術力を余すことなく戸建て住宅に反映させたのが弊社のオリジナル技術「AQダイナミック構法」です。アキュラホームの家は、不要な壁や柱を取り除きつつ、高耐震かつ超空間を実現させた最先端技術で建てられます。特に「超空間の平屋」は天井高5m以上が実現可能。さらに約6ｍもの大開口も実現でき、例えばリビングとテラスを一体化させた、開放感あふれる平屋をご提案いたします。弊社は日本有数の大都市、福岡の暮らしを木造建築で豊かにしていくため、マリナ通り店のほか2つのエリアに出展を予定。まず、今秋には大野城市に「平屋メイン、一部2階建て」のモデルハウスをオープン予定。特に福岡南エリアは敷地が広く、平屋に大きなニーズがあります。大野城のモデルハウスは、開放感と迫力の大屋根を兼ね備えた見ごたえのある木造建築になる想定です。また、2027年1月には福岡県内3つ目となるモデルハウスを久留米市に出展予定。3つの拠点で福岡の暮らしを豊かにしていきます。39名に総額1.2億円の建築資金券プレゼント！“コスパ”、“タイパ”、“スぺパ”、“保証”充実の新商品「AQ Grand-F」も現在、弊社ではゴールデンウィークに合わせた「新生活応援39（サンキュー）キャンペーン」を6月7日（日）まで開催中です。抽選で1名様に建築資金券1,000万円、38名様に建築資金300万円、総額1.2億円の建築資金券を39名様にプレゼントします。抽選日は6月13日（土）。＜新生活応援39キャンペーン特設サイト＞同キャンペーンでは建築資金券プレゼントだけでなく、期間限定商品「AQ Grand-F」を5月１日（金）に新発売※1。弊社では昨年のゴールデンウィークにコスパ、タイパ、スぺパ（スペースパフォーマンス）に優れた「AQ Grand」を発売したところ「キッチンなどの設備が充実している」、「思った以上に広いリビングになった」など、共働き世帯を中心に大ヒットしました。新商品「AQ Grand-F」は「AQ Grand」をさらにバージョンアップさせ、より“フレキシブル”になっています。さらに、アキュラホームの大きな特長の一つである“保証”がさらに拡大。通常、「AQ建物保証」は構造部分を20年間保証していましたが、「AQ Grand-F」は30年間に延長します。また、光熱費保証キャンペーンとして、実際の光熱費がシミュレーションより高い場合は超過分最大3万円をキャッシュバック※2。実際の光熱費がシミュレーションより低い場合でも、環境貢献奨励金として1棟あたり一律1万円をキャッシュバックします。長引く物価高や住宅ローンの金利上昇などがあっても、マイホームに夢を持っていただけるような、時代にマッチした“真の自由設計”で家づくりをサポートしてまいります。※1「AQ Grand-F」は5月1日（金）から7月31日（金）までの期間限定販売です。※2光熱費保証キャンペーンの概要については右記をご確認ください。https://www.aqura.co.jp/kounetsuhosho/本件に関するお問合わせ先株式会社AQ Group 広報チーム 佐藤 竹中 伊藤 安田TEL：048-620-4536Email：aqura_pr@aqura.co.jp関連リンクアキュラホーム公式サイトhttps://www.aqura.co.jp/家づくり相談会 予約フォームhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz1TMoZ15LuQIhYnwyhTDzoo4aXBXzxlxGbAmdJrL3dYeY4g/viewform新生活応援39キャンペーン特設サイトhttps://aqura-stg.uh-oh.jp/lp/2026gw/