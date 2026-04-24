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学生企画の子どものお仕事体験「AOZORA South Town」開催
産業能率大学（東京都世田谷区、以下本学）の特色授業「自由が丘イベントコラボレーション」を履修する学生が企画から運営を行う、子供の仕事体験ワークショップイベント「AOZORA South Town」を2026年5月4日（月・祝）・5日（火・祝）の2日間、自由が丘駅南口周辺にて開催します。
〜就業体験と独自通貨の運用を通じ、社会の仕組みを学ぶ体験型キャリア教育を提供〜
産業能率大学（東京都世田谷区、以下本学）の特色授業「自由が丘イベントコラボレーション」を履修する学生が企画から運営を行う、子供の仕事体験ワークショップイベント「AOZORA South Town」を2026年5月4日（月・祝）・5日（火・祝）の2日間、自由が丘駅南口周辺にて開催します。
本イベントの最大の特徴は、「タリーズコーヒー エトモ自由が丘店」でのキッズフェロー（店員）体験や「Gapストア 自由が丘MAST店」でのファッションコーディネート体験をはじめ、実際の店舗やプロの機材を舞台にした16種類以上の本格的な職業コンテンツにあります。自由が丘南口商店会が主催し、学生たちが子どもたちの「やりたい！」という意欲に寄り添いながら運営するこのプロジェクトは、単なる職業体験に留まりません。子どもたちは働いた報酬としてイベント専用通貨「ゆめぞら紙幣」を受け取り、自ら稼いだお金で買い物やサービスを楽しむというサイクルを通じて、社会を支える経済の循環を肌で感じることができます。地域を支えるプロの技術と、大学生たちの瑞々しい感性が融合した、世代を超えた地域交流の場として、子どもたちの主体性を育む「生きた学び」を提供します。
●イベント概要
場所：自由が丘駅南口 ドコモショップ自由が丘店前九品仏川緑道
各店舗：タリーズコーヒーエトモ自由が丘店、無印良品自由が丘、Gapストア自由が丘MA店、
Of HAIR JIYUGAOKA、自由が丘駅構内 など
日 時：2026年5月4日（月・祝）12:00〜18:00 / 5月5日（火・祝）12:00〜18:00
参加対象者：6歳から小学6年生までのお子様（一部、年齢制限を設けている体験がございます）
体験内容：旅行会社、雑貨屋、銀行員、アイドル、警察官、駅員、消防士、ファッションモデル、AOZORA選挙、美容師、テレビ局、キッズフェロー、歯医者、おもちゃ屋、マジシャン、アーティスト
主催：自由が丘南口商店会／産業能率大学エンターテインメントラボ
参加費用：体験内容によって異なる（無料、500円、1000円）
公式サイト ：https://aozorasouthtownofficial.com/
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局（共同ピーアール内）
TEL：080-1032-8649
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
〜就業体験と独自通貨の運用を通じ、社会の仕組みを学ぶ体験型キャリア教育を提供〜
本イベントの最大の特徴は、「タリーズコーヒー エトモ自由が丘店」でのキッズフェロー（店員）体験や「Gapストア 自由が丘MAST店」でのファッションコーディネート体験をはじめ、実際の店舗やプロの機材を舞台にした16種類以上の本格的な職業コンテンツにあります。自由が丘南口商店会が主催し、学生たちが子どもたちの「やりたい！」という意欲に寄り添いながら運営するこのプロジェクトは、単なる職業体験に留まりません。子どもたちは働いた報酬としてイベント専用通貨「ゆめぞら紙幣」を受け取り、自ら稼いだお金で買い物やサービスを楽しむというサイクルを通じて、社会を支える経済の循環を肌で感じることができます。地域を支えるプロの技術と、大学生たちの瑞々しい感性が融合した、世代を超えた地域交流の場として、子どもたちの主体性を育む「生きた学び」を提供します。
●イベント概要
場所：自由が丘駅南口 ドコモショップ自由が丘店前九品仏川緑道
各店舗：タリーズコーヒーエトモ自由が丘店、無印良品自由が丘、Gapストア自由が丘MA店、
Of HAIR JIYUGAOKA、自由が丘駅構内 など
日 時：2026年5月4日（月・祝）12:00〜18:00 / 5月5日（火・祝）12:00〜18:00
参加対象者：6歳から小学6年生までのお子様（一部、年齢制限を設けている体験がございます）
体験内容：旅行会社、雑貨屋、銀行員、アイドル、警察官、駅員、消防士、ファッションモデル、AOZORA選挙、美容師、テレビ局、キッズフェロー、歯医者、おもちゃ屋、マジシャン、アーティスト
主催：自由が丘南口商店会／産業能率大学エンターテインメントラボ
参加費用：体験内容によって異なる（無料、500円、1000円）
公式サイト ：https://aozorasouthtownofficial.com/
▼本件に関する問い合わせ先
産業能率大学広報事務局（共同ピーアール内）
TEL：080-1032-8649
メール：sanno-u-pr@kyodo-pr.co.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/