Nano Bananaでプレゼン作成する方法｜PPT自動生成・プロンプト設計・編集テクニック解説
生成AIで作成した画像スライドを自由に編集：https://bit.ly/48cbg5p
まだ毎回のプレゼン資料づくりに頭を悩ませていませんか？2026年は、AIに任せる時代です。
本記事では、話題のAI画像モデル「Nano Banana」を活用したプレゼン作成の全プロセスを、わかりやすく解説します。GoogleスライドやNotebookLM、さらに各種サードパーティーツールを使えば、誰でもワンクリックで個性あふれるプロフェッショナルな資料を作成可能です。
さらに、仕上がりを左右するプロンプト設計のコツや、AIが生成したスライドをより洗練させる編集テクニックも詳しくご紹介。
このガイドを読めば、資料作成は「大変な作業」から「効率よく楽しい作業」へと変わります。もう時間もクオリティも妥協しない、次世代のプレゼン作成を体験してみませんか？
Nano Bananaとは？
Nano Bananaは、Googleが開発したAI画像生成モデルで、テキストを入力するだけで画像を自動生成できるのが特徴です。シンプルな指示でも高品質なビジュアルを作れるため、プレゼン資料の作成にも活用できます。
特に、同じテーマで統一感のある画像を複数生成できる点が強みで、スライド全体のデザインを揃えやすくなります。
また、Googleスライド向けのNano Bananaプラグインとしてシームレスに組み込まれており、使い慣れた編集画面から直接AI機能を呼び出すことが可能です。さらに、Googleのリサーチ支援ツールであるNotebookLMとも連携し、調査メモをそのままプレゼン用のビジュアル草案へと変換できます。
このようなクロスプラットフォームでの連携により、情報整理からビジュアル化までの作業フローが大幅に効率化され、Nano Bananaによるプレゼン生成を一貫して行える環境が実現されています。
Nano Bananaでプレゼンを作る方法2つ
Nano Bananaの基本を押さえたところで、ここからは実際の使い方を見ていきましょう。すぐに試せる3つの方法をご紹介します。
方法1：GoogleスライドでNano Bananaを使って生成
GoogleスライドにはGeminiのサイドパネルが搭載されており、そこから新しいスライドを生成できます。ゼロから資料を作る場合や、既存スライドのブラッシュアップに向いています。
※本機能は有料プラン対象機能です。
1.まずGoogleスライドを開き、右上の「Geminiに相談」（星アイコン）をクリックしてサイドバーを表示します。
2.次に、用意されたプロンプトを選ぶか、自分で指示を入力すれば、Nano Bananaを使ったスライド生成がスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347718/images/bodyimage1】
方法2：AIプラットフォームで直接使う
より細かくコントロールしたい場合は、Google AI StudioなどのAIプラットフォームからNano Bananaを直接利用する方法もあります。
1.Google AI Studioにログインし、「Chat with Models」→「Playground」を開きます。
2.右側のモデル一覧から「Nano Banana」または「Nano Banana Pro」を選択しましょう。Pro版では、4K解像度やテキスト描写の精度、スタイル固定など、より高度な設定が可能です。
3.あとはプロンプトを入力して「Run」をクリックすれば画像が生成されます。完成した素材をPowerPointなどに貼り付ければ、オリジナルのプレゼンが作れます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347718/images/bodyimage2】
Nano Bananaで生成したAIプレゼンの編集方法
まず理解しておきたいポイントは、Nano Bananaで生成されたプレゼンは本質的に「画像の集合」であるということです。テキストや図はすべて1枚の画像として統合されているため、通常のようにテキストボックスをクリックして直接編集することはできません。
まだ毎回のプレゼン資料づくりに頭を悩ませていませんか？2026年は、AIに任せる時代です。
本記事では、話題のAI画像モデル「Nano Banana」を活用したプレゼン作成の全プロセスを、わかりやすく解説します。GoogleスライドやNotebookLM、さらに各種サードパーティーツールを使えば、誰でもワンクリックで個性あふれるプロフェッショナルな資料を作成可能です。
さらに、仕上がりを左右するプロンプト設計のコツや、AIが生成したスライドをより洗練させる編集テクニックも詳しくご紹介。
このガイドを読めば、資料作成は「大変な作業」から「効率よく楽しい作業」へと変わります。もう時間もクオリティも妥協しない、次世代のプレゼン作成を体験してみませんか？
Nano Bananaとは？
Nano Bananaは、Googleが開発したAI画像生成モデルで、テキストを入力するだけで画像を自動生成できるのが特徴です。シンプルな指示でも高品質なビジュアルを作れるため、プレゼン資料の作成にも活用できます。
特に、同じテーマで統一感のある画像を複数生成できる点が強みで、スライド全体のデザインを揃えやすくなります。
また、Googleスライド向けのNano Bananaプラグインとしてシームレスに組み込まれており、使い慣れた編集画面から直接AI機能を呼び出すことが可能です。さらに、Googleのリサーチ支援ツールであるNotebookLMとも連携し、調査メモをそのままプレゼン用のビジュアル草案へと変換できます。
このようなクロスプラットフォームでの連携により、情報整理からビジュアル化までの作業フローが大幅に効率化され、Nano Bananaによるプレゼン生成を一貫して行える環境が実現されています。
Nano Bananaでプレゼンを作る方法2つ
Nano Bananaの基本を押さえたところで、ここからは実際の使い方を見ていきましょう。すぐに試せる3つの方法をご紹介します。
方法1：GoogleスライドでNano Bananaを使って生成
GoogleスライドにはGeminiのサイドパネルが搭載されており、そこから新しいスライドを生成できます。ゼロから資料を作る場合や、既存スライドのブラッシュアップに向いています。
※本機能は有料プラン対象機能です。
1.まずGoogleスライドを開き、右上の「Geminiに相談」（星アイコン）をクリックしてサイドバーを表示します。
2.次に、用意されたプロンプトを選ぶか、自分で指示を入力すれば、Nano Bananaを使ったスライド生成がスタートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347718/images/bodyimage1】
方法2：AIプラットフォームで直接使う
より細かくコントロールしたい場合は、Google AI StudioなどのAIプラットフォームからNano Bananaを直接利用する方法もあります。
1.Google AI Studioにログインし、「Chat with Models」→「Playground」を開きます。
2.右側のモデル一覧から「Nano Banana」または「Nano Banana Pro」を選択しましょう。Pro版では、4K解像度やテキスト描写の精度、スタイル固定など、より高度な設定が可能です。
3.あとはプロンプトを入力して「Run」をクリックすれば画像が生成されます。完成した素材をPowerPointなどに貼り付ければ、オリジナルのプレゼンが作れます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347718/images/bodyimage2】
Nano Bananaで生成したAIプレゼンの編集方法
まず理解しておきたいポイントは、Nano Bananaで生成されたプレゼンは本質的に「画像の集合」であるということです。テキストや図はすべて1枚の画像として統合されているため、通常のようにテキストボックスをクリックして直接編集することはできません。