光学式中心位置誤差測定装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（単光路型、双光路型）・分析レポートを発表
2026年4月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「光学式中心位置誤差測定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、光学式中心位置誤差測定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、光学式中心位置誤差測定装置市場の世界動向を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は30.2百万ドルと評価され、2031年には36.4百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.7%であり、比較的緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や各国の政策変化が市場構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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光学式中心位置誤差測定装置は、光学部品や複合光学系における中心位置と理想中心とのずれを高精度で測定する装置です。レンズやプリズムなどの単体部品だけでなく、複数の部品から構成される複雑な光学系にも対応可能です。
測定装置はソフトウェアと組み合わせて使用され、測定機能に加えて調整機能も備えており、レンズや組立体の自動測定および芯出し調整を実現します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを詳細に分析し、市場変化の要因を明確化しています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況の理解を可能にしています。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では単光路型と双光路型に分かれ、それぞれ異なる測定精度や用途に対応しています。
用途別では可視光光学系の位置合わせおよび組立、赤外光学系の位置合わせおよび組立に分かれており、光学機器の高性能化に伴い需要が拡大しています。
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主要企業としては、CLOTHO OPTO-ELECTRONIC、OptoTech Optikmaschinen GmbH、TRIOPTICS GmbH、XONOX Technology GmbH、FUWOなどが挙げられます。
これら企業は高度な測定技術と製品開発力を背景に市場競争力を強化しており、業界の発展を牽引しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。特にアジア太平洋地域では電子機器や光学機器産業の成長により市場拡大が期待されています。
一方、欧州や北米では高精度機器への需要増加が市場成長を支えています。
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市場成長の要因としては、光学機器の高精度化ニーズ、半導体や通信分野の発展、品質管理の高度化が挙げられます。一方で、装置コストの高さや技術的な専門性の高さが導入の障壁となっています。
また、技術革新や自動化の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、販売チャネル、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は安定的な成長が期待される分野であり、今後も継続的な注視が求められます。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「光学式中心位置誤差測定装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、光学式中心位置誤差測定装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、光学式中心位置誤差測定装置市場の世界動向を包括的に分析したものです。2024年の市場規模は30.2百万ドルと評価され、2031年には36.4百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.7%であり、比較的緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や各国の政策変化が市場構造、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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光学式中心位置誤差測定装置は、光学部品や複合光学系における中心位置と理想中心とのずれを高精度で測定する装置です。レンズやプリズムなどの単体部品だけでなく、複数の部品から構成される複雑な光学系にも対応可能です。
測定装置はソフトウェアと組み合わせて使用され、測定機能に加えて調整機能も備えており、レンズや組立体の自動測定および芯出し調整を実現します。
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本レポートでは、定量分析と定性分析を組み合わせて市場を多角的に評価しています。需給動向、競争環境、価格変動などを詳細に分析し、市場変化の要因を明確化しています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況の理解を可能にしています。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では単光路型と双光路型に分かれ、それぞれ異なる測定精度や用途に対応しています。
用途別では可視光光学系の位置合わせおよび組立、赤外光学系の位置合わせおよび組立に分かれており、光学機器の高性能化に伴い需要が拡大しています。
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主要企業としては、CLOTHO OPTO-ELECTRONIC、OptoTech Optikmaschinen GmbH、TRIOPTICS GmbH、XONOX Technology GmbH、FUWOなどが挙げられます。
これら企業は高度な測定技術と製品開発力を背景に市場競争力を強化しており、業界の発展を牽引しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが分析対象となっています。特にアジア太平洋地域では電子機器や光学機器産業の成長により市場拡大が期待されています。
一方、欧州や北米では高精度機器への需要増加が市場成長を支えています。
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市場成長の要因としては、光学機器の高精度化ニーズ、半導体や通信分野の発展、品質管理の高度化が挙げられます。一方で、装置コストの高さや技術的な専門性の高さが導入の障壁となっています。
また、技術革新や自動化の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、販売チャネル、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会の把握や戦略立案に活用することが可能です。全体として、本市場は安定的な成長が期待される分野であり、今後も継続的な注視が求められます。
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