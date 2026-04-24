eVTOL航空機市場は年平均成長率（CAGR）30.5%で成長し、2036年までに124億米ドルに達すると予測される

eVTOL航空機市場は年平均成長率（CAGR）30.5%で成長し、2036年までに124億米ドルに達すると予測される