eVTOL航空機市場は年平均成長率（CAGR）30.5%で成長し、2036年までに124億米ドルに達すると予測される
Survey Reports LLCは、2026年4月にeVTOL航空機市場に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、揚力技術（ベクタードスラスト、マルチローター、リフト＋クルーズ）、最大離陸重量（100～1,000kg、1,001～2,000kg、2,000kg超）、推進方式（完全電動、ハイブリッド電動）、航続距離（200km以下、200km超）、システム（バッテリー・セル、電動モーター・エンジン、機体構造・キャビン内装、アビオニクス、ソフトウェア、その他システム）、運用形態（完全自律、操縦士搭乗）、用途（エアタクシー／エアメトロ／エアシャトル、貨物輸送／ラストマイル配送、特殊任務およびその他用途）別に市場を分類し、2026年から2036年までの世界市場の分析、動向、機会、予測を提供するものである。本レポートはeVTOL航空機市場の予測評価を提示し、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
eVTOL航空機市場の概要
電動垂直離着陸（eVTOL）航空機とは、電動推進を用いて滑走路を必要とせず垂直に離陸・ホバリング・着陸を行う新しい航空機の一種である。これらの航空機は通常、バッテリーで駆動する複数のローターまたはファンに依存しており、従来のヘリコプターと比較して騒音、排出ガス、運用コストを低減する。eVTOLは主に都市型航空モビリティ（UAM）のために開発されており、都市内の短距離移動を可能にし、交通渋滞の緩和に寄与する。多くの設計には、自律飛行システムや軽量材料といった先進技術が組み込まれている。開発および初期導入段階にあるものの、eVTOL航空機はより高速でクリーンかつ効率的な空の移動手段として将来の交通を変革すると期待される。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、eVTOL航空機市場規模は2025年に17億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は124億米ドルに達すると予測される。eVTOL航空機市場は、2026年から2036年の予測期間において約30.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038444
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347814/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なeVTOL航空機市場分析によれば、都市型航空モビリティ需要の拡大、資金調達によるイノベーションの促進、バッテリーおよび電動推進技術の進展、UAM（都市型航空モビリティ）需要の増加により、市場規模は拡大すると見込まれる。eVTOL航空機市場における主な企業としては、Airbus S.E.、Elbit Systems Ltd.、Bell Textron Inc.、Workhorse Group, Inc.、Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.、Embraer S.A.、BETA Technologies, Inc.、LIFT Aircraft Inc.、Israel Aerospace Industries Ltd.、Volocopter GmbHなどが挙げられる。
また、本eVTOL航空機市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● eVTOL航空機市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界のeVTOL航空機市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
eVTOL航空機市場の概要
電動垂直離着陸（eVTOL）航空機とは、電動推進を用いて滑走路を必要とせず垂直に離陸・ホバリング・着陸を行う新しい航空機の一種である。これらの航空機は通常、バッテリーで駆動する複数のローターまたはファンに依存しており、従来のヘリコプターと比較して騒音、排出ガス、運用コストを低減する。eVTOLは主に都市型航空モビリティ（UAM）のために開発されており、都市内の短距離移動を可能にし、交通渋滞の緩和に寄与する。多くの設計には、自律飛行システムや軽量材料といった先進技術が組み込まれている。開発および初期導入段階にあるものの、eVTOL航空機はより高速でクリーンかつ効率的な空の移動手段として将来の交通を変革すると期待される。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、eVTOL航空機市場規模は2025年に17億米ドルであったとされる。さらに、2036年末までに市場収益は124億米ドルに達すると予測される。eVTOL航空機市場は、2026年から2036年の予測期間において約30.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なeVTOL航空機市場分析によれば、都市型航空モビリティ需要の拡大、資金調達によるイノベーションの促進、バッテリーおよび電動推進技術の進展、UAM（都市型航空モビリティ）需要の増加により、市場規模は拡大すると見込まれる。eVTOL航空機市場における主な企業としては、Airbus S.E.、Elbit Systems Ltd.、Bell Textron Inc.、Workhorse Group, Inc.、Guangzhou EHang Intelligent Technology Co. Ltd.、Embraer S.A.、BETA Technologies, Inc.、LIFT Aircraft Inc.、Israel Aerospace Industries Ltd.、Volocopter GmbHなどが挙げられる。
また、本eVTOL航空機市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録されている。
目次
● eVTOL航空機市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 世界のeVTOL航空機市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（2035年まで、日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言