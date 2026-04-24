ホームファニッシング市場の規模、シェアレポート、成長要因および予測（2025年～2035年）
KDマーケットインサイトは、市場調査レポート『ホームファニッシング市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』の発行を発表いたします。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイトの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして各社の市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
ホームファニッシング市場：快適さと消費支出が交差する領域
世界のホームファニッシング市場は、住宅改善、インテリアデザイン、美的価値、そして快適性への関心の高まりを背景に、大きな成長を遂げています。ソファやベッドからテキスタイル、壁装飾、照明に至るまで幅広い製品を含むこの分野は、消費者の信頼感やライフスタイル志向を直接反映しています。在宅勤務の普及、Eコマースの拡大、持続可能な生活への意識の高まりにより、業界は従来の小売モデルからデジタル統合型で体験重視のエコシステムへと急速に進化しています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/309
市場規模と成長動向
本調査レポートでは、世界のホームファニッシング市場について分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.49%で成長し、2035年末までに8,913億5,000万米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は6,645億7,000万米ドルでした。
地域別の動向では、アジア太平洋地域が2024年に91.6%という圧倒的なシェアを占め、家具およびホームファニッシング分野を主導しています。この優位性は、中国やインドにおける住宅建設の拡大と巨大な消費者基盤によって支えられています。一方で、北米および欧州はプレミアム製品や持続可能な家具分野において重要な市場としての地位を維持しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347924/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
本市場は、製品タイプ、素材、流通チャネルに基づいて分類されます。
製品タイプ別：市場は、ホーム家具（リビング、寝室、ダイニング）、ホームテキスタイル（寝具、カーテン、ラグ）、壁装飾、床材、照明に分類されます。現在は、モジュラーソファやエンターテインメントユニットへの投資増加により、リビングルーム分野が主導しています。一方、スマートベッドや人間工学に基づいたマットレスへの需要により、寝室分野が最も高い成長率を示すと予測されています。
素材別：耐久性と美観の観点から木材が依然として主流ですが、コスト効率とコンパクトで現代的なデザインへの適合性から、金属が最も急成長している分野です。
流通チャネル別：家具購入における実物確認の重要性から、専門店やショールームなどのオフライン小売が依然として最大シェアを占めていますが、Eコマースが最も急速に成長しているチャネルです。オンラインプラットフォームは、バーチャルルームプランナー、簡単な返品、競争力のある価格設定を提供することで市場を変革しています。
成長の主な推進要因
住宅改修およびインテリア支出の増加
パンデミック後、消費者の関心は美しく機能的な生活空間の創出へとシフトしています。米国では2023年にEコマース売上が7.5%増加し、全体の小売成長を大きく上回りました。個性化や「ヒュッゲ（快適さ）」への志向が高まり、ホームインテリアは必需品からライフスタイル投資へと変化しています。
ホームファニッシング市場：快適さと消費支出が交差する領域
世界のホームファニッシング市場は、住宅改善、インテリアデザイン、美的価値、そして快適性への関心の高まりを背景に、大きな成長を遂げています。ソファやベッドからテキスタイル、壁装飾、照明に至るまで幅広い製品を含むこの分野は、消費者の信頼感やライフスタイル志向を直接反映しています。在宅勤務の普及、Eコマースの拡大、持続可能な生活への意識の高まりにより、業界は従来の小売モデルからデジタル統合型で体験重視のエコシステムへと急速に進化しています。
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市場規模と成長動向
本調査レポートでは、世界のホームファニッシング市場について分析し、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.49%で成長し、2035年末までに8,913億5,000万米ドルに達すると予測しています。2024年の市場規模は6,645億7,000万米ドルでした。
地域別の動向では、アジア太平洋地域が2024年に91.6%という圧倒的なシェアを占め、家具およびホームファニッシング分野を主導しています。この優位性は、中国やインドにおける住宅建設の拡大と巨大な消費者基盤によって支えられています。一方で、北米および欧州はプレミアム製品や持続可能な家具分野において重要な市場としての地位を維持しています。
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市場セグメンテーション
本市場は、製品タイプ、素材、流通チャネルに基づいて分類されます。
製品タイプ別：市場は、ホーム家具（リビング、寝室、ダイニング）、ホームテキスタイル（寝具、カーテン、ラグ）、壁装飾、床材、照明に分類されます。現在は、モジュラーソファやエンターテインメントユニットへの投資増加により、リビングルーム分野が主導しています。一方、スマートベッドや人間工学に基づいたマットレスへの需要により、寝室分野が最も高い成長率を示すと予測されています。
素材別：耐久性と美観の観点から木材が依然として主流ですが、コスト効率とコンパクトで現代的なデザインへの適合性から、金属が最も急成長している分野です。
流通チャネル別：家具購入における実物確認の重要性から、専門店やショールームなどのオフライン小売が依然として最大シェアを占めていますが、Eコマースが最も急速に成長しているチャネルです。オンラインプラットフォームは、バーチャルルームプランナー、簡単な返品、競争力のある価格設定を提供することで市場を変革しています。
成長の主な推進要因
住宅改修およびインテリア支出の増加
パンデミック後、消費者の関心は美しく機能的な生活空間の創出へとシフトしています。米国では2023年にEコマース売上が7.5%増加し、全体の小売成長を大きく上回りました。個性化や「ヒュッゲ（快適さ）」への志向が高まり、ホームインテリアは必需品からライフスタイル投資へと変化しています。