AMAFFI Perfume House、George Russellをグローバルブランドアンバサダーに起用、パフォーマンスと香水芸術の画期的な融合を発表





2026年国際キャンペーン、5つの個性的なフレグランスを通じてエレガンス、誠実さ、静謐な存在感が持つ力を表現

英国・ロンドン, 2026年4月24日 /PRNewswire/ -- ハイパフォーマンスと高級香水芸術が洗練された形で融合する中、AMAFFI Perfume HouseはGeorge Russellとの新たなグローバルパートナーシップを発表しました。これは、精密さ、個性、現代的なエレガンスによって形作られたコラボレーションです。



George Russell for AMAFFI Perfume House - Greg Williams Photography



グローバルブランドアンバサダーに任命されたRussellは、規律と芸術性が交わり、誠実さが最も重んじられる、卓越性の現代的な表現を体現しています。その存在は、AMAFFIの理念そのものを映し出しています。細部の一つひとつまで考え抜き、あらゆる創作を芸術の域へと高める、完璧への飽くなき追求です。

このパートナーシップは、著名な写真家Greg Williamsが撮影した印象的なキャンペーンで幕を開け、動きと静止の交差を探る、親密でありながら力強い一連のビジュアルを提示します。

このキャンペーンの核にあるのは、視覚的なストーリーテリングの探求です。AMAFFIコレクションの5つの個性的なフレグランスがRussellの視点を通じて息づきます。それぞれの香りは、感情に訴える響きを考慮して慎重に選ばれています。これらのビジュアルは、同ブランドとアンバサダーの双方を象徴する明確な特質、すなわち集中力、落ち着き、コントロール、そして静かな自信を捉えています。その結果生まれた作品群は、深く個人的でありながら普遍的な表現力を備え、優雅さにおいて時代を超越しながらも、紛れもなく現代的なものとなっています。

「このパートナーシップは、最初からとても自然なものに感じられました。細部の一つひとつまで考え抜き、すべての香調が目的を持ってバランスよく構成されるAMAFFIのクラフツマンシップへのアプローチは、私の心に深く響いています。レースにおいても創造性においても、精密さと感情を等しく追求するものです。このコラボレーションが意義深いのは、まさにそこにあります。誠実に、その両方を捉えているからです」とGeorge Russellは述べています。

AMAFFI Perfume Houseのマネージングディレクター、Didier-Alexandre Ambroiseは、次のように述べています。「GeorgeはAMAFFIの本質を体現しています。それは、卓越性、芸術、そして熟練の技への揺るぎないコミットメントです。彼の感性と精密さは、私たちの哲学を映し出しています。長く心に残り、触れる人の心を動かす体験を創造するという哲学です。」

クリエイティブディレクターのGreg Williamsが、AMAFFIのシグネチャーブティックがある都市であるロンドン、ニューヨーク、シンガポールで撮影したこのキャンペーンは、同ブランドのグローバルな存在感と独自の美的言語を反映しています。

この節目は、AMAFFIがロンドンのナイツブリッジに広々とした2階建ての旗艦店を4月23日にオープンするという、ロンドンにおける新章とも重なります。小売の目的地であると同時に同ブランドの文化的表現として構想されたこの空間は、AMAFFIのデザイン、クラフツマンシップ、香水芸術の全体像を体現するものとなります。

このコラボレーションを通じて、AMAFFIとRussellは、過剰さではなく意図によって定義される、現代的ラグジュアリーの新たな言語を提示します。動きと静止、精密さと感情のバランスを備えたこのキャンペーンは、エレガンスが目に見えるだけでなく、深く感じられる世界へと見る人を誘います。

その印象は、その瞬間が過ぎ去った後も長く心に残ります。

編集者注：高解像度画像は、AMAFFI Press Kit のこちらのリンクからご覧いただけます。

報道関係のお問い合わせ先：

Charlie Davey

charlotte.davey@amaffi.com

+44 (0)7770 961 317

AMAFFIについて

AMAFFI Perfume Houseはスイス・ジュネーブに本社を置き、創業者兼社長Madame Amaffiによって構想され、ロンドン、ニューヨーク、シンガポールに旗艦ブティックを展開しています。 職人技と品質を重視するAMAFFIの目標は、真の傑作といえる香水を生み出すことです。すべてのフレグランスをフランス・グラースで創作する同ブランドは、フレグランスの創作と香水の製造を厳選して行い、卓越した調香師と最高のアトリエのみを起用しています。AMAFFIのデザイン部門は、各フレグランスの個性、ムード、名称を反映するよう、精緻な素材で手作業により装飾された最高級クリスタル製のボトルを考案し、最高水準のクラフツマンシップを体現しています。

詳しくはwww.amaffi.comをご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2964124/George_Russell.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2964125/George_Russell.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2964150/AMAFFI_logo.jpg?p=medium600



George Russell for AMAFFI Perfume House - Greg Williams Photography



（日本語リリース：クライアント提供）

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