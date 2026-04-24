この度、2026年4月26日（日）に放送されるKBS京都のテレビ番組『あぐり京都』において、株式会社ファーマフーズのタマゴから生まれた最先端のバイオ技術と今後の展望に関する内容が紹介されますので、お知らせいたします。 番組内では、「タマゴが農業の未来を変える!?京都発のバイオ技術」と題し、当社から専務取締役の金英一がゲスト出演いたします。私たちが日常的に食している「たまご」を活用した京都発の技術が、日本の、そして世界の農業にどのような変革をもたらすのか。また、たまごのチカラで“生まれてくる子どもの健康”をどのように守っていくのかなど、たまごから私たちの生活に役立つ技術を研究・開発する当社の取り組みと未来についてお話しさせていただきます。 ぜひ、ご覧ください。

■番組概要 放送局： KBS京都 番組名： あぐり京都 テーマ： 「タマゴが農業の未来を変える!?京都発のバイオ技術」 放送日時： 2026年4月26日（日） 12:00 ～ 12:30 番組内容： 京都府の安全安心でおいしい農畜産物の魅力を紹介し、農家の生産の苦労や工夫をリポートする番組です。今回は、ゲストとして当社の金英一が出演し、タマゴから生まれた“最先端の技術と未来”について対談形式でお話しします。 番組公式HP： https://www.kbs-kyoto.co.jp/tv/aguri/ 株式会社ファーマフーズ IR広報担当 ir_info@pharmafoods.co.jp