阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が所属する赤胴車マルシェ実行委員会※は、阪神電車の「赤胴車」が保存されている武庫川団地（兵庫県西宮市）において、「赤胴車マルシェ」を開催します。

本イベントは、地域のにぎわいと交流の輪を広げることを目的に、子どもから大人まで楽しめる多彩なコンテンツを集めたマルシェ型イベントです。阪神電気鉄道では、「鉄道甲子園ショップ」を出展するほか、LINE公式アカウント「阪神沿線【エンカチNEWS】」を友だち追加するとオリジナルグッズなどが当たる「ガラポン抽選会」を実施します。

※当社、独立行政法人都市再生機構、日本総合住生活株式会社、株式会社URコミュニティで構成する組織





阪神電気鉄道株式会社と独立行政法人都市再生機構は、地域の交流、暮らし、健康などの分野で相互に協力し、阪神沿線のUR賃貸住宅団地を中心とした地域の活性化に資することを目的とする包括連携協定を2020年に締結し、本イベント以外にも賑わい創出イベントや情報発信など様々な取組みを実施しています。

赤胴車マルシェ実行委員会では、今後も、「赤胴車」が地域のランドマークとなるとともにコミュニティの拠点となるよう、構成員が連携して取り組んでまいります。





イベントの概要は、次のとおりです。





1 開催概要

・開催日：2026年5月17日（日）

・時間：10:00～16:00（入場無料・雨天決行）

・会場：

UR武庫川団地内「赤胴車のある広場」、「メルカードむこがわ三角広場」（兵庫県西宮市高須町1・2丁目）

・アクセス：阪神武庫川線武庫川団地前駅下車 徒歩約10分

・主催：

赤胴車マルシェ実行委員会（阪神電気鉄道株式会社、独立行政法人都市再生機構、日本総合住生活株式会社、株式会社URコミュニティ

・協賛：キッザニア甲子園





2 主なコンテンツ（予定）

・ふれあい動物園

・超難関？！けん玉チャレンジ

・フコク生命presents「ハローキティキッズ・ショー」

・鉄道コンテンツ（車掌さん体験＆フォトスポット開設＆展示など）

・鉄道甲子園ショップ（阪神電車グッズなどを販売）

・こども交通安全教室

・公式LINEアカウント「阪神沿線【エンカチNEWS】」友だち追加抽選会

・キッチンカー

・ハンドメイドマルシェ

・春のスタンプラリー

・スペシャルステージ（地元団体によるパフォーマンス）





同日開催イベント「メルカードむこがわ こどもフェスタ」もお楽しみいただけます。

詳しくは、メルカードむこがわ公式ホームページをご覧ください。

https://mercado-m.com/





阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。









阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/e789db31a4d853bc018f3be4e4cbd5cb3ad46213.pdf





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