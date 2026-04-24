スタジオエクスプラス(所在地：宮城県仙台市)は、代表でダイエットコーチの米谷圭太が、宮城県のメタボ率の高さや運動不足といった地域課題を背景に、なぜ多くの人がダイエットに取り組んでいても成果が上がらないのかについて研究し「ダイエットで成果を上げるために必要なコト」を軸としたダイエット習慣の普及活動を開始したことをお知らせします。

本取り組みは、ダイエットを効果的に成功させる事で個人の減量だけでなく、メタボ率の高さや生活習慣病増加、医療費増加といった社会課題への対応も視野に入れたものです。









【地域が抱える問題に「ダイエットの成功」という切り口で対峙する】

厚生労働省の調査によると、宮城県のメタボ＋メタボ予備軍率(R5)は31.87％(全国4位)※R3：32.2％(全国2位)





▼特定健康診査・特定保健指導・メタボリックシンドロームの状況(都道府県別一覧)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03092.html





肥満率(BMI25以上)は下位(男性39位、女性40位 ※R6)にも関わらず、メタボ率は変わらず上位にあるため、「隠れ肥満が多い」という大きな社会課題となっています。

宮城県では「第3次みやぎ21健康プラン」、仙台市では「仙台市いきいき市民健康プラン第3期」という形で、この社会課題に取り組むためのプランを策定しています。









【途中でやめてしまわない永続きして結果が出るダイエット】

2020年に大手医薬品メーカーの森下仁丹が発表したデータによると、女性の86.7％がダイエット経験者であり、うち87.3％が挫折を経験しています。

2025年に大手食品飲料メーカー江崎グリコが調査した数値によると、20～50代男女の59.5％がダイエットに取り組んだ経験があり、そのうち63.9％の人は結果が出る前にダイエットをやめてしまったと回答しています。

また、ダイエットでつらいと感じる理由は、「すぐに結果が出ない」「我慢ばかりでストレスが溜まる」の次に「一人ではモチベーションが続かない」となっており、ダイエットをやめてしまった理由として挙げたのは「がんばろうという気持ちが続かない」が52.6％を占めており、モチベーションの維持に大きな課題を抱えていることが伺える。

以上のことから、ダイエット(健康意識)の継続にはモチベーションの維持が大きな課題として取り上げられている一方で、一人で取り組むことに限界を感じてしまっている方が多いという現状が見て取れます。





ダイエットコーチの米谷圭太は、宮城県の抱えるメタボ率の高さという社会課題を背景に、「一人で頑張る孤独なダイエット」から脱却し「仲間同士で刺激し合う健康コミュニティ」を作る一環として、仙台市太白区でダイエットに取り組む住民が交流し合えるイベントを毎月開催しています。





▼20代～40代の女性600人を対象に「女性の健康意識とダイエットの実態」を調査

https://www.jintan.co.jp/file/newspdf000405.pdf





▼40代以上の男女の7割超が「痩せにくくなった」と実感

結果の出ないダイエットで過半数が挫折・・・「1か月継続の壁」とは？

https://www.glico.com/assets/files/5SLhkjRwh7d6D2ah__1.pdf









【楽しいから続く 続くから変われる！】

また、お酒を楽しみながら健康を意識する「酒×ダイエット講座」など、日常に取り入れやすい形での取り組みも行っています。





時にはお酒を飲みながらダイエット談義





【代表の背景】

※米谷圭太SNSまとめ

https://note.com/k_yoneya/portal

代表・米谷圭太は、幼少期より自身が肥満体型に悩み、何度もダイエットの失敗をくりかえし、試行錯誤を重ねながら、ついに121kgから81kgへの減量に成功しました。その経験から、ダイエットを「体重を減らす行為」ではなく「日常を整える習慣」として捉え直し、この経験から同じ悩みを持つ人の支えになりたいと、現在ダイエットコーチとして以下を提唱しながら活動しています。

・無理をしない、ガマンしない、永続きして結果が出るダイエット

・移動時間を活用した生活改善

・継続しやすい習慣づくり









【今後の展開】

今後は、企業経営者向けの健康支援や管理栄養士を招いての食育講座など、地域全体の健康意識向上に向けた取り組みを広げていく予定です。









【イベント概要】

ダイエッターたちの寄り道庵

ダイエットは孤独との戦い。私自身も30kg以上のリバウンドを経験し、誰にも相談できず悩んでいました。ちょっと一息つきながら背負った荷物を下ろしダイエットについてゆっくり語り合う…そんな場所をつくりたいと、皆さんの目的達成とモチベーション向上のために月1回開催しています

日時 ： 2026年5月25日(月)19：00～20：00

会場 ： 拠(よりどころ)cafeみつき (宮城県仙台市太白区長町8-8-7)

参加費： 2,000円(フリードリンク付)