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【ラフォーレ箱根強羅 湯の棲】宿泊施設向け日本発のESG認証「Sakura Quality An ESG Practice」 にて4御衣黄桜を神奈川県箱根町で初取得
持続可能な観光をリードするホテルとして高評価
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲（神奈川県足柄下郡箱根町、支配人：河西 条司）は、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、「４御衣黄桜」を取得いたしました。これは神奈川県箱根町地域の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。
「Sakura Quality An ESG Practice」は、観光事業における持続可能性や地域貢献、環境配慮、従業員との健全な関係構築などを総合的に評価する認証制度で、世界的な潮流となっているSDGs(持続可能な開発目標)に対応した取り組みが求められ、当ホテルでは、以下のような取り組みを実践してまいりました。
・建物に箱根山由来の石材や伐採樹木をアップサイクル活用
・地域学生のインターンシップを積極的に受け入れ、次世代人材育成と地域連携に取り組んでいる点
・箱根地域の自然や歴史、文化の持続可能性の発展のために地域の食材提供や伝統工芸品の展示、販売
・箱根強羅温泉大文字焼に協賛・協力
これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もラフォーレ箱根強羅 湯の棲は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。
■サクラクオリティグリーンとは
「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」は、株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。認証の基準は、2022年3月に米国の持続可能な国際基準団体 グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）から承認を受けました。同認証はGSTCの42の基準に基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。
公式サイト：https://www.sakurastay.com/
■ラフォーレ箱根強羅 湯の棲について
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲は、神奈川県箱根町・強羅温泉に位置する温泉リゾートホテルです。本館および隣接する綾館では、箱根の自然に寄り添う落ち着いた空間の中で、温泉露天風呂付客室を含む多彩な客室をご用意。レストランでは、神奈川・静岡の食材を積極的に取り入れた料理を提供するなど、地域とのつながりを大切にしたホテル運営を行っています。箱根観光の拠点として、上質な温泉体験とくつろぎの時間をお楽しみいただける宿です。
ラフォーレホテルズ&リゾーツについて
移りゆく日本の四季の美しさや、心身に癒しを与えてくれる温泉、その土地ならではのお食事など、日本の魅力を感じられる主要リゾート地において、5軒のホテルと2軒のゴルフ場を展開しています。温泉付きや愛犬とお泊まりいただける客室、大人数の研修にも対応可能な会議施設など、幅広いニーズに対応した施設のほか、各地の名産を活かした美食の数々や魅力的なアクティビティを提供しています。詳しい情報はwww.laforet.co.jp/v/ をご覧ください。また、Facebook（@LaforetHotels）やX（旧Twitter）（@Laforet_Hotels）でも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
＜ご予約＞
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 TEL：0460-82-2121（代表）
URL ：https://www.laforet.co.jp/gora/
関連リンク
株式会社サクラクオリティマネジメント
https://www.sakurastay.com/
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲（神奈川県足柄下郡箱根町、支配人：河西 条司）は、株式会社サクラクオリティマネジメントが実施する観光品質認証制度「Sakura Quality An ESG Practice」において、「４御衣黄桜」を取得いたしました。これは神奈川県箱根町地域の宿泊施設として初であり、当ホテルが地域とともに推進してきたサステナビリティへの取り組みを評価いただいた結果となります。
・建物に箱根山由来の石材や伐採樹木をアップサイクル活用
・地域学生のインターンシップを積極的に受け入れ、次世代人材育成と地域連携に取り組んでいる点
・箱根地域の自然や歴史、文化の持続可能性の発展のために地域の食材提供や伝統工芸品の展示、販売
・箱根強羅温泉大文字焼に協賛・協力
これらの継続的な取り組みが、「Sakura Quality An ESG Practice」における高評価へと繋がりました。今後もラフォーレ箱根強羅 湯の棲は、地域とともに持続可能な観光の未来を築く旗手として、さらなる品質向上と社会貢献を目指してまいります。
■サクラクオリティグリーンとは
「Sakura Quality An ESG Practice（通称：サクラクオリティグリーン）」は、株式会社サクラクオリティマネジメントが開発した日本発のESG認証です。認証の基準は、2022年3月に米国の持続可能な国際基準団体 グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）から承認を受けました。同認証はGSTCの42の基準に基づいた172項目で構成され、チェックシートへの回答や、調査員による現地視察を経て、5段階のレベルで評価されます。
公式サイト：https://www.sakurastay.com/
■ラフォーレ箱根強羅 湯の棲について
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲は、神奈川県箱根町・強羅温泉に位置する温泉リゾートホテルです。本館および隣接する綾館では、箱根の自然に寄り添う落ち着いた空間の中で、温泉露天風呂付客室を含む多彩な客室をご用意。レストランでは、神奈川・静岡の食材を積極的に取り入れた料理を提供するなど、地域とのつながりを大切にしたホテル運営を行っています。箱根観光の拠点として、上質な温泉体験とくつろぎの時間をお楽しみいただける宿です。
ラフォーレホテルズ&リゾーツについて
移りゆく日本の四季の美しさや、心身に癒しを与えてくれる温泉、その土地ならではのお食事など、日本の魅力を感じられる主要リゾート地において、5軒のホテルと2軒のゴルフ場を展開しています。温泉付きや愛犬とお泊まりいただける客室、大人数の研修にも対応可能な会議施設など、幅広いニーズに対応した施設のほか、各地の名産を活かした美食の数々や魅力的なアクティビティを提供しています。詳しい情報はwww.laforet.co.jp/v/ をご覧ください。また、Facebook（@LaforetHotels）やX（旧Twitter）（@Laforet_Hotels）でも情報を発信しております。
本件に関するお問合わせ先
＜ご予約＞
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 TEL：0460-82-2121（代表）
URL ：https://www.laforet.co.jp/gora/
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https://www.sakurastay.com/