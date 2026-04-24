FPSOとFLNG用バルブ競合分析レポート：企業別売上推移と市場シェア動向2026-2032
FPSOとFLNG用バルブ世界総市場規模
FPSOとFLNG用バルブは、海上で原油・天然ガスの生産、貯蔵、処理、出荷を行うFPSO（浮体式生産貯蔵積出設備）やFLNG（浮体式液化天然ガス生産設備）に搭載される専用バルブです。高圧・低温・腐食性流体への対応に加え、振動や塩害のある過酷な海洋環境でも安定して作動することが求められます。流量制御、遮断、逆流防止、安全保護の役割を担い、設備の信頼性と安全性を支える重要機器です。
図. FPSOとFLNG用バルブの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347906/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347906/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルFPSOとFLNG用バルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の704百万米ドルから2032年には937百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルFPSOとFLNG用バルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、海洋エネルギー開発の拡大
FPSOとFLNG用バルブの市場は、深海・超深海の油ガス田開発が継続的に進んでいることにより拡大しています。陸上インフラの整備が難しい海域では、FPSOやFLNGが有効な生産・処理手段となるため、これらに組み込まれる高信頼性バルブの需要が高まっています。
2、高圧・低温環境への対応需要
FPSOとFLNG用バルブは、高圧流体や極低温LNGを安定的に制御する必要があるため、特殊仕様の製品需要が強いです。特にFLNGでは低温下での気密性や耐久性が重要であり、過酷条件に対応できる高性能バルブへの投資が市場を押し上げています。
3、設備の安全性と信頼性向上への要求
海上プラントでは、バルブの故障が生産停止や重大事故につながる可能性があるため、安全性と長寿命化への要求が非常に高いです。そのため、遠隔監視や自動制御機能を備えたFPSOとFLNG用バルブの導入が進み、更新需要や高付加価値化が市場成長を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、深海・超深海プロジェクトの拡大
FPSOとFLNG用バルブにとって最大の成長機会は、深海・超深海開発の継続です。Rystad Energyは2025年の深海投資が増加すると見ており、Guyanaでは新たなFPSOの投入が進んでいます。この流れにより、FPSOとFLNG用バルブには、高圧・高信頼・長寿命を前提とした採用機会が広がると考えられます。
2、LNG需要の伸長に伴うFLNG案件の増加
ShellのLNG Outlook 2025では、世界のLNG需要は2040年までに約60%増加するとされ、新規供給の立ち上がりが需要に追いついていない状況も示されています。さらに、FLNGは陸上LNGプラントの機能を海上に集約できるため、開発期間や用地制約を抑えたい案件で存在感を高めています。こうした背景から、FPSOとFLNG用バルブの需要は中長期で拡大しやすいです。
3、脱炭素対応と高機能化の進展
エネルギー転換の文脈では、FPSOとFLNG用バルブにも低漏えい化、耐食性向上、自動化、状態監視などの高機能化が求められます。Shellは、LNGの脱炭素化に向けて合成メタンやCCSの活用を進める方針を示しています。したがって、排出削減や運転最適化に寄与するバルブは、今後の差別化要素として重要性を増すと考えられます。
事業発展を阻む主要課題
1、初期投資と調達コストの高さ
FPSOとFLNG用バルブは、海上で原油・天然ガスの生産、貯蔵、処理、出荷を行うFPSO（浮体式生産貯蔵積出設備）やFLNG（浮体式液化天然ガス生産設備）に搭載される専用バルブです。高圧・低温・腐食性流体への対応に加え、振動や塩害のある過酷な海洋環境でも安定して作動することが求められます。流量制御、遮断、逆流防止、安全保護の役割を担い、設備の信頼性と安全性を支える重要機器です。
図. FPSOとFLNG用バルブの製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルFPSOとFLNG用バルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の704百万米ドルから2032年には937百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは4.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルFPSOとFLNG用バルブ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、海洋エネルギー開発の拡大
FPSOとFLNG用バルブの市場は、深海・超深海の油ガス田開発が継続的に進んでいることにより拡大しています。陸上インフラの整備が難しい海域では、FPSOやFLNGが有効な生産・処理手段となるため、これらに組み込まれる高信頼性バルブの需要が高まっています。
2、高圧・低温環境への対応需要
FPSOとFLNG用バルブは、高圧流体や極低温LNGを安定的に制御する必要があるため、特殊仕様の製品需要が強いです。特にFLNGでは低温下での気密性や耐久性が重要であり、過酷条件に対応できる高性能バルブへの投資が市場を押し上げています。
3、設備の安全性と信頼性向上への要求
海上プラントでは、バルブの故障が生産停止や重大事故につながる可能性があるため、安全性と長寿命化への要求が非常に高いです。そのため、遠隔監視や自動制御機能を備えたFPSOとFLNG用バルブの導入が進み、更新需要や高付加価値化が市場成長を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、深海・超深海プロジェクトの拡大
FPSOとFLNG用バルブにとって最大の成長機会は、深海・超深海開発の継続です。Rystad Energyは2025年の深海投資が増加すると見ており、Guyanaでは新たなFPSOの投入が進んでいます。この流れにより、FPSOとFLNG用バルブには、高圧・高信頼・長寿命を前提とした採用機会が広がると考えられます。
2、LNG需要の伸長に伴うFLNG案件の増加
ShellのLNG Outlook 2025では、世界のLNG需要は2040年までに約60%増加するとされ、新規供給の立ち上がりが需要に追いついていない状況も示されています。さらに、FLNGは陸上LNGプラントの機能を海上に集約できるため、開発期間や用地制約を抑えたい案件で存在感を高めています。こうした背景から、FPSOとFLNG用バルブの需要は中長期で拡大しやすいです。
3、脱炭素対応と高機能化の進展
エネルギー転換の文脈では、FPSOとFLNG用バルブにも低漏えい化、耐食性向上、自動化、状態監視などの高機能化が求められます。Shellは、LNGの脱炭素化に向けて合成メタンやCCSの活用を進める方針を示しています。したがって、排出削減や運転最適化に寄与するバルブは、今後の差別化要素として重要性を増すと考えられます。
事業発展を阻む主要課題
1、初期投資と調達コストの高さ