オンキヨー株式会社 舩坂酒造店（岐阜県）との協業による「Matured by Onkyo」新商品発表
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた「音」および「振動」技術を異業種へ展開し、新たな価値創造に取り組んでいます。これらの知見は食品分野にも応用されており、日本酒・ワインの発酵・熟成から化粧品分野まで活用領域を広げています。
当社独自の加振技術を採用した製品には、その証として「Matured by Onkyo」が付与されています。当社は、2024年12月13日付プレスリリースで発表のとおり、株式会社ZIP-FM（所在地：名古屋市中区、代表取締役社長：浦出 高史）と、加振酒の販売拡大を含む協業を進めています。この取り組みを発展させ、2026年2月３日付プレスリリースで発表のとおり、有限会社舩坂酒造店（所在地：岐阜県高山市、代表取締役社長：有巣 弘城）と共同で新たな日本酒の開発をスタートさせました。
このたび、開発が完了し、2026年4月27日から発売開始されることをお知らせいたします。本商品は、当社の加振技術により熟成させた日本酒で、「Matured by Onkyo」が付与されています。
（ZIP-FMとの協業に関するプレスリリース https://www.onkyo.net/news/20241213_zip）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage1】
■新商品概要
商品名：飛騨杜氏 誠治の魂唄（うた）～醸造家の魂が宿る酒～ 音楽振動熟成酒
「飛騨杜氏 平岡誠治の唄声で醸した純米酒。《加振酒》の技術を用いた初めての取り組みです。
杜氏の歌声と映像（QRコード）を感じながら至福の時間を是非。平岡杜氏の「魂唄（うた）」に触れて下さい。
原料米：ひだほまれ（岐阜県）
精米歩合：60％
内容量：720ml
アルコール度数：17度
淡麗辛口
ロック - 冷酒 ◎ 常温 〇 ぬる燗 - 熱燗 -
製造元：有限会社舩坂酒造店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage2】
■有限会社舩坂酒造店について https://www.funasaka-shuzo.co.jp/ より抜粋
万感を込め、緊張感をもって対峙
長い歳月をかけて先人たちが編み出してきた高い醸造技術を継承し、今や世界に誇る日本の伝統となった酒文化。
目に見えない微生物の動きを巧みによみ、独特の技で米を蒸し麹をつくる代々受け継がれる“醸し”の作業。なによりも、“本当にうまい地酒” を目指し、その一滴の仕上がりに深い愛情とまごころを込めて、こだわりの酒造りを行っております。
酒造りでは、造り手のそれに対する姿勢や思いが直接酒の出来映えに反映します。
そのため、毎年、緊張感と挑戦心を忘れず酒造りに取り組みたい。また、原料の特徴を捉えられるよう麹や醪の声を聞き、会話をしながら最良の状態を造り出せるよう心がけています。
■Matured by Onkyoについて
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage3】
■共同研究の取り組み
1. 東京農業大学 醸造科学科
・テーマ：発酵時の酵母に対する振動・音の影響解明
・内容：加振器による設置条件や周波数帯域の違いが、菌体増殖・香気成分・各種有機酸に与える影響を、多様な条件下で検証
当社独自の加振技術を採用した製品には、その証として「Matured by Onkyo」が付与されています。当社は、2024年12月13日付プレスリリースで発表のとおり、株式会社ZIP-FM（所在地：名古屋市中区、代表取締役社長：浦出 高史）と、加振酒の販売拡大を含む協業を進めています。この取り組みを発展させ、2026年2月３日付プレスリリースで発表のとおり、有限会社舩坂酒造店（所在地：岐阜県高山市、代表取締役社長：有巣 弘城）と共同で新たな日本酒の開発をスタートさせました。
このたび、開発が完了し、2026年4月27日から発売開始されることをお知らせいたします。本商品は、当社の加振技術により熟成させた日本酒で、「Matured by Onkyo」が付与されています。
（ZIP-FMとの協業に関するプレスリリース https://www.onkyo.net/news/20241213_zip）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage1】
■新商品概要
商品名：飛騨杜氏 誠治の魂唄（うた）～醸造家の魂が宿る酒～ 音楽振動熟成酒
「飛騨杜氏 平岡誠治の唄声で醸した純米酒。《加振酒》の技術を用いた初めての取り組みです。
杜氏の歌声と映像（QRコード）を感じながら至福の時間を是非。平岡杜氏の「魂唄（うた）」に触れて下さい。
原料米：ひだほまれ（岐阜県）
精米歩合：60％
内容量：720ml
アルコール度数：17度
淡麗辛口
ロック - 冷酒 ◎ 常温 〇 ぬる燗 - 熱燗 -
製造元：有限会社舩坂酒造店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage2】
■有限会社舩坂酒造店について https://www.funasaka-shuzo.co.jp/ より抜粋
万感を込め、緊張感をもって対峙
長い歳月をかけて先人たちが編み出してきた高い醸造技術を継承し、今や世界に誇る日本の伝統となった酒文化。
目に見えない微生物の動きを巧みによみ、独特の技で米を蒸し麹をつくる代々受け継がれる“醸し”の作業。なによりも、“本当にうまい地酒” を目指し、その一滴の仕上がりに深い愛情とまごころを込めて、こだわりの酒造りを行っております。
酒造りでは、造り手のそれに対する姿勢や思いが直接酒の出来映えに反映します。
そのため、毎年、緊張感と挑戦心を忘れず酒造りに取り組みたい。また、原料の特徴を捉えられるよう麹や醪の声を聞き、会話をしながら最良の状態を造り出せるよう心がけています。
■Matured by Onkyoについて
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347640/images/bodyimage3】
■共同研究の取り組み
1. 東京農業大学 醸造科学科
・テーマ：発酵時の酵母に対する振動・音の影響解明
・内容：加振器による設置条件や周波数帯域の違いが、菌体増殖・香気成分・各種有機酸に与える影響を、多様な条件下で検証