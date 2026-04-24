積層インダクタ業界の市場動向：2026年2075百万米ドルから2032年3205百万米ドルへ成長予測
積層インダクタとは
積層インダクタとは、複数の導体巻線層を絶縁材料で分離し、コンパクトに積層した構造を持つ受動電子部品である。電流が流れると磁場にエネルギーを蓄え、回路内でインダクタンスを発揮する。単層インダクタに比べて小型で高性能を実現できるため、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器など、限られたスペースでの高機能化を求められる電子機器に最適である。また、電気自動車やハイブリッド車における電源回路の効率向上や安全性確保にも欠かせない部品となっている。
市場成長の背景には、消費者向け電子機器の小型化・高性能化、自動車の電動化、5G通信およびIoTの普及による高周波対応部品需要の増加がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347903/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347903/images/bodyimage2】
図. 積層インダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「積層インダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、積層インダクタの世界市場は、2025年に1944百万米ドルと推定され、2026年には2075百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には3205百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長の主要要因
第一に、スマートフォンやウェアラブル機器の高機能化に伴う高性能積層インダクタの需要増加が挙げられる。近年のデバイスでは、回路の小型化と同時にノイズ抑制や高効率化が求められており、複数層で構成される積層インダクタはこの要件を満たす。また、自動車業界においては、電気自動車やハイブリッド車の普及に伴い、電源制御やインバータ回路での高性能インダクタ需要が増加している。
第二に、技術革新も市場拡大の原動力である。フェライトやセラミック素材の高度化により、より高周波数帯での動作や小型化が可能となり、電源効率や回路安定性の向上に寄与している。さらに、近年は3D積層技術や高温耐性材の採用により、車載用途や産業用電子機器向けの信頼性向上が進んでいる。
市場課題とリスク
一方で、市場には価格変動や原材料調達リスクが存在する。過去数年間、積層インダクタの材料価格は約4.65％変動しており、フェライトやセラミックの供給混乱が生産コストに直接影響している。また、高周波対応や高温環境での性能確保には設計・製造の高度な技術が求められるため、中小メーカーには参入障壁となる場合がある。
直近の市場動向
過去6か月のデータによると、アジア太平洋地域での積層インダクタ需要は前年比約12％増加しており、特にスマート家電や電動車両の増加が需要を牽引している。MurataやTDKなどの大手企業は、新材料や多層積層技術を用いた製品を市場に投入し、高周波化・省スペース化ニーズに対応している。また、IoT対応機器向けに低損失・高効率の積層インダクタ開発が進んでおり、電源管理ソリューションの高度化に寄与している。
主要企業と市場構造
世界市場はTDK、Murata、Sunlord Electronics、Chilisin Electronics（YAGEO）、Kyocera、Taiyo Yuden、Vishay、Shenzhen Zhenhua Fu Electronicsなどの企業が中心となっている。
製品はフェライト型、セラミック型、その他のタイプに分類され、用途別では消費者向け電子機器、自動車、産業用、通信分野に広く適用されている。地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカに展開されており、特に中国、日本、韓国での需要が顕著である。
積層インダクタとは、複数の導体巻線層を絶縁材料で分離し、コンパクトに積層した構造を持つ受動電子部品である。電流が流れると磁場にエネルギーを蓄え、回路内でインダクタンスを発揮する。単層インダクタに比べて小型で高性能を実現できるため、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル機器など、限られたスペースでの高機能化を求められる電子機器に最適である。また、電気自動車やハイブリッド車における電源回路の効率向上や安全性確保にも欠かせない部品となっている。
市場成長の背景には、消費者向け電子機器の小型化・高性能化、自動車の電動化、5G通信およびIoTの普及による高周波対応部品需要の増加がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347903/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347903/images/bodyimage2】
図. 積層インダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「積層インダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、積層インダクタの世界市場は、2025年に1944百万米ドルと推定され、2026年には2075百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.5%で推移し、2032年には3205百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場成長の主要要因
第一に、スマートフォンやウェアラブル機器の高機能化に伴う高性能積層インダクタの需要増加が挙げられる。近年のデバイスでは、回路の小型化と同時にノイズ抑制や高効率化が求められており、複数層で構成される積層インダクタはこの要件を満たす。また、自動車業界においては、電気自動車やハイブリッド車の普及に伴い、電源制御やインバータ回路での高性能インダクタ需要が増加している。
第二に、技術革新も市場拡大の原動力である。フェライトやセラミック素材の高度化により、より高周波数帯での動作や小型化が可能となり、電源効率や回路安定性の向上に寄与している。さらに、近年は3D積層技術や高温耐性材の採用により、車載用途や産業用電子機器向けの信頼性向上が進んでいる。
市場課題とリスク
一方で、市場には価格変動や原材料調達リスクが存在する。過去数年間、積層インダクタの材料価格は約4.65％変動しており、フェライトやセラミックの供給混乱が生産コストに直接影響している。また、高周波対応や高温環境での性能確保には設計・製造の高度な技術が求められるため、中小メーカーには参入障壁となる場合がある。
直近の市場動向
過去6か月のデータによると、アジア太平洋地域での積層インダクタ需要は前年比約12％増加しており、特にスマート家電や電動車両の増加が需要を牽引している。MurataやTDKなどの大手企業は、新材料や多層積層技術を用いた製品を市場に投入し、高周波化・省スペース化ニーズに対応している。また、IoT対応機器向けに低損失・高効率の積層インダクタ開発が進んでおり、電源管理ソリューションの高度化に寄与している。
主要企業と市場構造
世界市場はTDK、Murata、Sunlord Electronics、Chilisin Electronics（YAGEO）、Kyocera、Taiyo Yuden、Vishay、Shenzhen Zhenhua Fu Electronicsなどの企業が中心となっている。
製品はフェライト型、セラミック型、その他のタイプに分類され、用途別では消費者向け電子機器、自動車、産業用、通信分野に広く適用されている。地域別では北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東・アフリカ、ラテンアメリカに展開されており、特に中国、日本、韓国での需要が顕著である。