大人気恋愛ADV『ネコぱら ラブプロジェクト』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリント第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、4月24日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、大人気アドベンチャーゲーム『ネコぱら ラブプロジェクト』のコンテンツプリントがランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347770/images/bodyimage1】
大人気恋愛ADV『ネコぱら』シリーズのスマホ版リメイク『ネコぱら ラブプロジェクト』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾は、ゲーム内のスチルイラストを使用した全10種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント『ネコぱら ラブプロジェクト』ランダムブロマイド
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/24(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/nekopara
■ネコぱら ラブプロジェクト
水無月嘉祥(みなづき かしょう)は伝統ある老舗和菓子屋である実家を出て、
パティシエとして自身のケーキ屋『ラ・ソレイユ』を一人で開店する。
しかし実家から送った引っ越し荷物の中に、
実家で飼っていた人型ネコのショコラとバニラが紛れ込んでいた。
追い返そうとするも二匹の必死の嘆願に嘉祥が折れて、
ついに一人と二匹でソレイユをオープンすることに。
大好きなご主人様のために、
失敗しながらも一生懸命頑張るネコ二匹が織り成す、
ハートフルなネココメディ、ここに開店！
■『ネコぱら』シリーズ累計販売数700万本突破！
全世界で愛される『ネコぱら』の各プラットフォーム累計販売数（Nintendo Switch版、PlayStation 4版含む）が、ついに700万本を突破！
シリーズ最新作となる『ネコぱら セカイコネクト』では、原作からの登場ネコたちに加え、世界中の個性豊かなネコたちが多数登場し、『ネコぱら』の世界観をさらに盛り上げます。
【ネコぱら セカイコネクト公式X】 https://x.com/nekoconne
【ネコぱら セカイコネクト公式HP】https://nekoconne.com/
(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347770/images/bodyimage1】
大人気恋愛ADV『ネコぱら』シリーズのスマホ版リメイク『ネコぱら ラブプロジェクト』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,500店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾は、ゲーム内のスチルイラストを使用した全10種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント『ネコぱら ラブプロジェクト』ランダムブロマイド
販売方法：ランダム式(全10種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/24(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/nekopara
■ネコぱら ラブプロジェクト
水無月嘉祥(みなづき かしょう)は伝統ある老舗和菓子屋である実家を出て、
パティシエとして自身のケーキ屋『ラ・ソレイユ』を一人で開店する。
しかし実家から送った引っ越し荷物の中に、
実家で飼っていた人型ネコのショコラとバニラが紛れ込んでいた。
追い返そうとするも二匹の必死の嘆願に嘉祥が折れて、
ついに一人と二匹でソレイユをオープンすることに。
大好きなご主人様のために、
失敗しながらも一生懸命頑張るネコ二匹が織り成す、
ハートフルなネココメディ、ここに開店！
■『ネコぱら』シリーズ累計販売数700万本突破！
全世界で愛される『ネコぱら』の各プラットフォーム累計販売数（Nintendo Switch版、PlayStation 4版含む）が、ついに700万本を突破！
シリーズ最新作となる『ネコぱら セカイコネクト』では、原作からの登場ネコたちに加え、世界中の個性豊かなネコたちが多数登場し、『ネコぱら』の世界観をさらに盛り上げます。
【ネコぱら セカイコネクト公式X】 https://x.com/nekoconne
【ネコぱら セカイコネクト公式HP】https://nekoconne.com/
(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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