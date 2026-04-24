女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」が「AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタからYouTube教育ファネルセミナー」を開催
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株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年4月24日(金)、27日(月)、28日(火)に「AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタ→YouTube教育ファネルセミナー」を開催いたします。
■セミナー概要
セミナー名称：AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタ→YouTube教育ファネルセミナー
開催日時：
・2026年4月24日(金) 20:00～21:00
・2026年4月27日(月) 20:00～21:00
・2026年4月28日(火) 20:00～21:00
開催形式：オンライン(Zoom)
参加費：無料
講師：長瀬葉弓(エンティティ・ブランディング・プロデューサー)
申込URL：https://active-note.jp/cam/2604-cc/
■セミナー開催の背景：InstagramのMetaAIアルゴリズム導入が本格化
2025年に発表されたInstagramへのMetaAIによるアルゴリズムの実装が、ついに本格的に行われています。
MetaAIは、Instagram内でのDMでの会話内容、検索キーワード、動画の視聴時間などをかなり正確に分析しています。
そのため、AI推薦対策をしないと、いよいよペルソナが投稿を見てくれなくなる時代が到来しました。
つまり、ほぼ全員がAI以前の時代のファネルを完全に変更する必要が出てきたのです。
■今がチャンスタイム：あと数ヶ月の情報格差
インターネット革命の時も、スマホ革命の時も、SNS革命が始まった時も、「私は苦手なので……」と言っていた人たちの半年後を見ていると、状況が変わっていないことがほとんどです。
AI導入後のアルゴリズムをよく知らない人たちとの情報のギャップがあるのが今、今だけだからです。
そんな人が多い今だからこそ、チャンスタイムです。
あなたが悩んでいる時間は、そのまま、あなたの同業者があなたが座るべきAI推薦枠をとるために「準備をする時間」になっていきます。
今この瞬間も、AI推薦の設計を整えている人は、ひとつひとつ選ばれる証拠を積んでいっています。
InstagramのアルゴリズムAIは、あなたが悩んでいる間も、誰を推薦するか、情報を学習して決めていきます。
AIが「この人を推薦するか」を決めるタイミングは、あなたの準備を待ってくれません。
■ChatGPTで壁打ち6時間が30分に：エージェント型AI「Claude Code」とは
ChatGPTを使っているのに、壁打ちに6時間かかっている方、それは当然なのです。
なぜかというと、チャット型AIはあなたが一歩一歩「次はこれをやって」「次はこう直して」と指示し続けないといけないからです。
つまり、あなたがAIの「手足」になっていました。
それって、秘書を雇ったのに秘書に仕事を全部教え続けているのと同じです。疲れますよね。当然です。
あなたが悪いのではありません。エージェント型AIを使っていないだけなのです。
ところが、エージェント型AIは、チャット型AIと違います。
「私の講義動画からSNS投稿を作って」
この一言だけでいいのです。
情報が足りなければ、AI側が「この情報が足りませんが、どうしますか？」と聞き返してくれます。
あなたがするのは「何を作りたいか」を伝えるだけ。
やりたいことさえあれば、AIが動き出す。
それがエージェント型AI「Claude Code」の「本当のAI革命」です。
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年4月24日(金)、27日(月)、28日(火)に「AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタ→YouTube教育ファネルセミナー」を開催いたします。
■セミナー概要
セミナー名称：AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタ→YouTube教育ファネルセミナー
開催日時：
・2026年4月24日(金) 20:00～21:00
・2026年4月27日(月) 20:00～21:00
・2026年4月28日(火) 20:00～21:00
開催形式：オンライン(Zoom)
参加費：無料
講師：長瀬葉弓(エンティティ・ブランディング・プロデューサー)
申込URL：https://active-note.jp/cam/2604-cc/
■セミナー開催の背景：InstagramのMetaAIアルゴリズム導入が本格化
2025年に発表されたInstagramへのMetaAIによるアルゴリズムの実装が、ついに本格的に行われています。
MetaAIは、Instagram内でのDMでの会話内容、検索キーワード、動画の視聴時間などをかなり正確に分析しています。
そのため、AI推薦対策をしないと、いよいよペルソナが投稿を見てくれなくなる時代が到来しました。
つまり、ほぼ全員がAI以前の時代のファネルを完全に変更する必要が出てきたのです。
■今がチャンスタイム：あと数ヶ月の情報格差
インターネット革命の時も、スマホ革命の時も、SNS革命が始まった時も、「私は苦手なので……」と言っていた人たちの半年後を見ていると、状況が変わっていないことがほとんどです。
AI導入後のアルゴリズムをよく知らない人たちとの情報のギャップがあるのが今、今だけだからです。
そんな人が多い今だからこそ、チャンスタイムです。
あなたが悩んでいる時間は、そのまま、あなたの同業者があなたが座るべきAI推薦枠をとるために「準備をする時間」になっていきます。
今この瞬間も、AI推薦の設計を整えている人は、ひとつひとつ選ばれる証拠を積んでいっています。
InstagramのアルゴリズムAIは、あなたが悩んでいる間も、誰を推薦するか、情報を学習して決めていきます。
AIが「この人を推薦するか」を決めるタイミングは、あなたの準備を待ってくれません。
■ChatGPTで壁打ち6時間が30分に：エージェント型AI「Claude Code」とは
ChatGPTを使っているのに、壁打ちに6時間かかっている方、それは当然なのです。
なぜかというと、チャット型AIはあなたが一歩一歩「次はこれをやって」「次はこう直して」と指示し続けないといけないからです。
つまり、あなたがAIの「手足」になっていました。
それって、秘書を雇ったのに秘書に仕事を全部教え続けているのと同じです。疲れますよね。当然です。
あなたが悪いのではありません。エージェント型AIを使っていないだけなのです。
ところが、エージェント型AIは、チャット型AIと違います。
「私の講義動画からSNS投稿を作って」
この一言だけでいいのです。
情報が足りなければ、AI側が「この情報が足りませんが、どうしますか？」と聞き返してくれます。
あなたがするのは「何を作りたいか」を伝えるだけ。
やりたいことさえあれば、AIが動き出す。
それがエージェント型AI「Claude Code」の「本当のAI革命」です。