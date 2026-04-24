女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」が「AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタからYouTube教育ファネルセミナー」を開催

女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」が「AIに推薦されて集まる！Claude Code インスタからYouTube教育ファネルセミナー」を開催