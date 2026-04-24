Windows版、Android版、 iOS/macOS版『グランドセンチュリー英和辞典 第4版』発売記念セール！
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ロゴヴィスタ株式会社は、Windows版、Android版、iOS/macOS版「グランドセンチュリー英和辞典 第4版」の発売を記念し、4月24日（金）から5月31日（日）までセールを実施いたします。
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
『グランドセンチュリー英和辞典 第4版』は、動詞文型を、多くの教科書・教材と同じSVOCロゴで詳細に表示。大学入試傾向を徹底分析し、出題頻度順にEX1／EX2の２段階で表示。ディスコースマーカー入門とともに入試に勝つ学習要素が満載の製品です。類書を圧倒する総収録項目数 英和7万6千／和英2万。収録用例数6万3千。言語文化コラム・語法コラムなど学習コラムも充実しています。
製品ラインナップ
●Windows（ダウンロード）版
※ロゴヴィスタ直販サイト限定
希望小売価格合計：3,300円（税込）
セール一般販売価格：2,300円（税込）
セール優待特別価格：2,050円（税込）＝約37％OFF！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDSD13010
●Android版
販売価格：3,300円（税込）
セール特別価格：2,300円（税込）＝約30％OFF！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.SANGCEJ4
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版
販売価格：3,300円（税込）
セール特別価格：2,300円（税込）＝約30％OFF！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/43.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
セールの詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/shop/campaignSANGCEJ4/index.html
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows版、Android版、iOS/macOS版「グランドセンチュリー英和辞典 第4版」の発売を記念し、4月24日（金）から5月31日（日）までセールを実施いたします。
入試を勝ち抜く学習英和辞典！
『グランドセンチュリー英和辞典 第4版』は、動詞文型を、多くの教科書・教材と同じSVOCロゴで詳細に表示。大学入試傾向を徹底分析し、出題頻度順にEX1／EX2の２段階で表示。ディスコースマーカー入門とともに入試に勝つ学習要素が満載の製品です。類書を圧倒する総収録項目数 英和7万6千／和英2万。収録用例数6万3千。言語文化コラム・語法コラムなど学習コラムも充実しています。
製品ラインナップ
●Windows（ダウンロード）版
※ロゴヴィスタ直販サイト限定
希望小売価格合計：3,300円（税込）
セール一般販売価格：2,300円（税込）
セール優待特別価格：2,050円（税込）＝約37％OFF！
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●Android版
販売価格：3,300円（税込）
セール特別価格：2,300円（税込）＝約30％OFF！
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※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版
販売価格：3,300円（税込）
セール特別価格：2,300円（税込）＝約30％OFF！
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※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
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セールの詳細はこちら
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製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
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