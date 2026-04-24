Windows版、Android版、 iOS/macOS版『エースクラウン英和辞典 第4版』発売記念セール！
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ロゴヴィスタ株式会社は、Windows版、Android版、iOS/macOS版「エースクラウン英和辞典 第4版」の発売を記念し、4月24日（金）から5月31日（日）までセールを実施いたします。
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
『エースクラウン英和辞典 第4版』は、語や語義の重要度を示す国際指標CEFRレベルの表示がいっそう充実。
表示のしかたがCEFR-J（日本版）ワードリストにより忠実な品詞ごとにグレードアップしたほか、最重要語には新開発の語義ごとのCEFRレベルも表示することで、特に集中して学習すべき語とその語義が一層明確になり、特に初級者の学習の助けとなる製品です。
製品ラインナップ
●Windows（ダウンロード）版
※ロゴヴィスタ直販サイト限定
希望小売価格合計：2,200円（税込）
セール一般販売価格：1,540円（税込）
セール優待特別価格：1,370円（税込）＝約37％OFF！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDSD14010
●Android版
販売価格：2,200円（税込）
セール特別価格：1,540円（税込）＝30％OFF！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ACCWNEJ4
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.lvedbrsr
●iOS/macOS版
販売価格：2,200円（税込）
セール特別価格：1,540円（税込）＝30％OFF！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/ios_web/product/f/44.html
※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
https://itunes.apple.com/jp/app/id1339041727?mt=8
セールの詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/information/shop/campaignACCWNEJ4/index.html
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
ロゴヴィスタ株式会社は、Windows版、Android版、iOS/macOS版「エースクラウン英和辞典 第4版」の発売を記念し、4月24日（金）から5月31日（日）までセールを実施いたします。
わかりやすさで定評のある学習英和辞典の最新版登場！
『エースクラウン英和辞典 第4版』は、語や語義の重要度を示す国際指標CEFRレベルの表示がいっそう充実。
表示のしかたがCEFR-J（日本版）ワードリストにより忠実な品詞ごとにグレードアップしたほか、最重要語には新開発の語義ごとのCEFRレベルも表示することで、特に集中して学習すべき語とその語義が一層明確になり、特に初級者の学習の助けとなる製品です。
製品ラインナップ
●Windows（ダウンロード）版
※ロゴヴィスタ直販サイト限定
希望小売価格合計：2,200円（税込）
セール一般販売価格：1,540円（税込）
セール優待特別価格：1,370円（税込）＝約37％OFF！
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDSD14010
●Android版
販売価格：2,200円（税込）
セール特別価格：1,540円（税込）＝30％OFF！
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.dic.ACCWNEJ4
※ご利用には、「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」が必要です。
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●iOS/macOS版
販売価格：2,200円（税込）
セール特別価格：1,540円（税込）＝30％OFF！
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※ご利用には「辞書・辞典－ロゴヴィスタアプリ」のアプリ内課金でご購入してください。
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セールの詳細はこちら
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製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
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