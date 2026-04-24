メンズパジャマ市場：製品タイプ、素材、フィットタイプ、季節性、年齢層、販売チャネル別―2026-2032年の世界市場予測
メンズパジャマ市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.49%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、メンズパジャマ市場調査レポートを発行・販売します。
「メンズパジャマレポート」ではメンズ寝間着市場の動向を再構築する、消費者の嗜好、技術革新、サステナビリティへの注力、そして進化する小売チャネルの分析を言及するほか、2025年の米国関税政策が、メンズパジャマのサプライチェーン、コスト構造、生産者の戦略、および貿易フローに及ぼす広範な影響の評価を分析します。
世界のメンズパジャマ市場規模は、2025年に188億5,000万米ドルと評価され、2026年の198億4,000万米ドルから2032年には274億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000714-mens-sleepwear-market-by-product-type-material-fit.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 メンズパジャマ市場：製品タイプ別
第9章 メンズパジャマ市場：素材別
第10章 メンズパジャマ市場シルエット別
第11章 メンズパジャマ市場季節別
第12章 メンズパジャマ市場：年齢層別
第13章 メンズパジャマ市場：流通チャネル別
第14章 メンズパジャマ市場：地域別
第15章 メンズパジャマ市場：グループ別
第16章 メンズパジャマ市場：国別
第17章 米国メンズパジャマ市場
第18章 中国メンズパジャマ市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・メンズ寝間着市場の主要な動向は何ですか？
消費者のライフスタイルの進化、技術の進歩、サステナビリティへの要請が交錯しています。
・メンズ寝間着市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
快適性、機能性、サステナビリティへの重視が高まっています。
・2025年の米国関税政策はメンズパジャマ市場にどのような影響を与えていますか？
新たに施行された関税措置により、メンズパジャマのバリューチェーン全体に複雑な状況が生じ、海外生産に依存するメーカーの投入コストが押し上げられています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、メンズパジャマ市場調査レポートを発行・販売します。
「メンズパジャマレポート」ではメンズ寝間着市場の動向を再構築する、消費者の嗜好、技術革新、サステナビリティへの注力、そして進化する小売チャネルの分析を言及するほか、2025年の米国関税政策が、メンズパジャマのサプライチェーン、コスト構造、生産者の戦略、および貿易フローに及ぼす広範な影響の評価を分析します。
世界のメンズパジャマ市場規模は、2025年に188億5,000万米ドルと評価され、2026年の198億4,000万米ドルから2032年には274億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000714-mens-sleepwear-market-by-product-type-material-fit.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 メンズパジャマ市場：製品タイプ別
第9章 メンズパジャマ市場：素材別
第10章 メンズパジャマ市場シルエット別
第11章 メンズパジャマ市場季節別
第12章 メンズパジャマ市場：年齢層別
第13章 メンズパジャマ市場：流通チャネル別
第14章 メンズパジャマ市場：地域別
第15章 メンズパジャマ市場：グループ別
第16章 メンズパジャマ市場：国別
第17章 米国メンズパジャマ市場
第18章 中国メンズパジャマ市場
第19章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・メンズ寝間着市場の主要な動向は何ですか？
消費者のライフスタイルの進化、技術の進歩、サステナビリティへの要請が交錯しています。
・メンズ寝間着市場における消費者の期待はどのように変化していますか？
快適性、機能性、サステナビリティへの重視が高まっています。
・2025年の米国関税政策はメンズパジャマ市場にどのような影響を与えていますか？
新たに施行された関税措置により、メンズパジャマのバリューチェーン全体に複雑な状況が生じ、海外生産に依存するメーカーの投入コストが押し上げられています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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