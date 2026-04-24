切り花市場：種類別、栽培方法別、用途別、流通チャネル別、用途別-2026-2032年の世界市場予測
切り花市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.46%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、切り花市場調査レポートを発行・販売します。
「切り花レポート」では変化する消費者の行動、サプライチェーンの複雑化、気候変動による生産のシフトに適応する世界の切り花セクターの、明確かつ現代的な概要を言及するほか、デジタルコマース、環境制御栽培、サステナビリティへの期待、そして貿易構造の再編が、切り花業界全体の価値創造をどのように変革しているかを分析します。
世界の切り花市場規模は、2025年に425億3,000万米ドルと評価され、2026年の451億8,000万米ドルから2032年には704億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000713-cut-flowers-market-by-type-cultivation-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 切り花市場：タイプ別
第9章 切り花市場栽培方法別
第10章 切り花市場用途別
第11章 切り花市場：流通チャネル別
第12章 切り花市場：用途別
第13章 切り花市場：地域別
第14章 切り花市場：グループ別
第15章 切り花市場：国別
第16章 米国切り花市場
第17章 中国切り花市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・切り花業界の消費者行動の変化について教えてください。
消費者が花卉製品に接し、その価値を評価する方法には着実な変化が見られ、利便性やパーソナライゼーションの重要性が高まる一方で、サステナビリティや産地への関心も高まっています。
・切り花業界におけるデジタルコマースの影響は何ですか？
デジタルコマースや消費者直販モデルは、サブスクリプションサービス、厳選されたギフト、当日配送へと拡大しており、迅速なフルフィルメントと柔軟なパッケージングが戦略的な差別化要因となっています。
・2025年に実施される可能性のある米国の関税措置の影響は？
関税が適用された場合、輸入業者の着荷コストが増加し、需要の弾力性や流通チャネルの動向に応じて、サプライヤーが一部を吸収するか、最終消費者に転嫁される可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「切り花レポート」では変化する消費者の行動、サプライチェーンの複雑化、気候変動による生産のシフトに適応する世界の切り花セクターの、明確かつ現代的な概要を言及するほか、デジタルコマース、環境制御栽培、サステナビリティへの期待、そして貿易構造の再編が、切り花業界全体の価値創造をどのように変革しているかを分析します。
世界の切り花市場規模は、2025年に425億3,000万米ドルと評価され、2026年の451億8,000万米ドルから2032年には704億1,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000713-cut-flowers-market-by-type-cultivation-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 切り花市場：タイプ別
第9章 切り花市場栽培方法別
第10章 切り花市場用途別
第11章 切り花市場：流通チャネル別
第12章 切り花市場：用途別
第13章 切り花市場：地域別
第14章 切り花市場：グループ別
第15章 切り花市場：国別
第16章 米国切り花市場
第17章 中国切り花市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・切り花業界の消費者行動の変化について教えてください。
消費者が花卉製品に接し、その価値を評価する方法には着実な変化が見られ、利便性やパーソナライゼーションの重要性が高まる一方で、サステナビリティや産地への関心も高まっています。
・切り花業界におけるデジタルコマースの影響は何ですか？
デジタルコマースや消費者直販モデルは、サブスクリプションサービス、厳選されたギフト、当日配送へと拡大しており、迅速なフルフィルメントと柔軟なパッケージングが戦略的な差別化要因となっています。
・2025年に実施される可能性のある米国の関税措置の影響は？
関税が適用された場合、輸入業者の着荷コストが増加し、需要の弾力性や流通チャネルの動向に応じて、サプライヤーが一部を吸収するか、最終消費者に転嫁される可能性があります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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