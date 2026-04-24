キッチンシンク市場：材料別、設置タイプ別、ボウル形態別、用途別、販売チャネル別―2026～2032年の世界市場予測
キッチンシンク市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.63%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、キッチンシンク市場調査レポートを発行・販売します。
「キッチンシンクレポート」では消費者の優先事項、サプライチェーンの制約、競争上の差別化要因を結びつけた、現代のキッチンシンク市場に関する簡潔な概要を言及するほか、メーカーと販売代理店がレジリエンスを強化し、製品の差別化を加速させ、チャネルパフォーマンスを向上させるための実践的な戦略ガイドを分析します。
世界のキッチンシンク市場規模は、2025年に37億5,000万米ドルと評価され、2026年の39億9,000万米ドルから2032年には58億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000613-kitchen-sinks-market-by-material-installation-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 キッチンシンク市場：材料別
第9章 キッチンシンク市場：設置タイプ別
第10章 キッチンシンク市場：ボウル形態別
第11章 キッチンシンク市場：用途別
第12章 キッチンシンク市場：流通チャネル別
第13章 キッチンシンク市場：地域別
第14章 キッチンシンク市場：グループ別
第15章 キッチンシンク市場：国別
第16章 米国のキッチンシンク市場
第17章 中国のキッチンシンク市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・キッチンシンク市場における消費者の優先事項は何ですか？
消費者の期待は単なる実用性を超え、耐久性、サステナビリティへの取り組み、より広範なキッチンエコシステムとのシームレスな統合を求めるようになっています。
・米国市場における関税の影響はどのようなものですか？
関税の調整により、調達における機動性の重要性が高まり、メーカーや輸入業者はサプライヤーの地域配置を見直し、現地生産や代替材料の調達可能性を評価せざるを得なくなっています。
・キッチンシンク市場の材料別の競合構図はどのようになっていますか？
競合の構図は、鋳鉄やステンレスのような従来からある重厚で耐久性の高い選択肢と、セラミックや複合御影石のような軽量または表面仕上げを重視したアプローチとで異なります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、キッチンシンク市場調査レポートを発行・販売します。
「キッチンシンクレポート」では消費者の優先事項、サプライチェーンの制約、競争上の差別化要因を結びつけた、現代のキッチンシンク市場に関する簡潔な概要を言及するほか、メーカーと販売代理店がレジリエンスを強化し、製品の差別化を加速させ、チャネルパフォーマンスを向上させるための実践的な戦略ガイドを分析します。
世界のキッチンシンク市場規模は、2025年に37億5,000万米ドルと評価され、2026年の39億9,000万米ドルから2032年には58億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2000613-kitchen-sinks-market-by-material-installation-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 キッチンシンク市場：材料別
第9章 キッチンシンク市場：設置タイプ別
第10章 キッチンシンク市場：ボウル形態別
第11章 キッチンシンク市場：用途別
第12章 キッチンシンク市場：流通チャネル別
第13章 キッチンシンク市場：地域別
第14章 キッチンシンク市場：グループ別
第15章 キッチンシンク市場：国別
第16章 米国のキッチンシンク市場
第17章 中国のキッチンシンク市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・キッチンシンク市場における消費者の優先事項は何ですか？
消費者の期待は単なる実用性を超え、耐久性、サステナビリティへの取り組み、より広範なキッチンエコシステムとのシームレスな統合を求めるようになっています。
・米国市場における関税の影響はどのようなものですか？
関税の調整により、調達における機動性の重要性が高まり、メーカーや輸入業者はサプライヤーの地域配置を見直し、現地生産や代替材料の調達可能性を評価せざるを得なくなっています。
・キッチンシンク市場の材料別の競合構図はどのようになっていますか？
競合の構図は、鋳鉄やステンレスのような従来からある重厚で耐久性の高い選択肢と、セラミックや複合御影石のような軽量または表面仕上げを重視したアプローチとで異なります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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