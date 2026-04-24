バケーションレンタル市場：物件タイプ別、予約チャネル別、レンタル期間別、ゲストタイプ別―2026年から2032年までの世界市場予測
バケーションレンタル市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均7.76%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バケーションレンタル市場調査レポートを発行・販売します。
「バケーションレンタルレポート」では競合の競争優位性を再構築している、技術革新、資本の流れ、ゲストの期待、規制上の摩擦、そして持続可能性への圧力について、明快に整理した分析を言及するほか、規制、需要構成、インフラ、気候リスクへの曝露における地域ごとの差異が、世界のバケーションレンタル市場全体でいかに差別化された戦略を形成しているかについての全体像を分析します。
世界のバケーションレンタル市場規模は、2025年に1,021億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,093億9,000万米ドルから2032年には1,724億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2005041-vacation-rental-market-by-property-type-booking.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 バケーションレンタル市場物件タイプ別
第9章 バケーションレンタル市場予約チャネル別
第10章 バケーションレンタル市場賃貸期間別
第11章 バケーションレンタル市場宿泊客のタイプ別
第12章 バケーションレンタル市場：地域別
第13章 バケーションレンタル市場：グループ別
第14章 バケーションレンタル市場：国別
第15章 米国バケーションレンタル市場
第16章 中国バケーションレンタル市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・バケーションレンタル市場における主な促進要因は何ですか？
需要、供給、競合行動を再構築している主な促進要因が存在します。
・バケーションレンタル業界の競争優位性を再構築している要因は何ですか？
技術革新、旅行者の期待の変化、資産所有権の構造的調整が融合しています。
・最近の関税措置はバケーションレンタル市場にどのような影響を与えていますか？
関税は物件所有者の交換・改修費用を増加させ、改修の頻度やサプライヤーの選定に変化をもたらしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、バケーションレンタル市場調査レポートを発行・販売します。
「バケーションレンタルレポート」では競合の競争優位性を再構築している、技術革新、資本の流れ、ゲストの期待、規制上の摩擦、そして持続可能性への圧力について、明快に整理した分析を言及するほか、規制、需要構成、インフラ、気候リスクへの曝露における地域ごとの差異が、世界のバケーションレンタル市場全体でいかに差別化された戦略を形成しているかについての全体像を分析します。
世界のバケーションレンタル市場規模は、2025年に1,021億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,093億9,000万米ドルから2032年には1,724億米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
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■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 バケーションレンタル市場物件タイプ別
第9章 バケーションレンタル市場予約チャネル別
第10章 バケーションレンタル市場賃貸期間別
第11章 バケーションレンタル市場宿泊客のタイプ別
第12章 バケーションレンタル市場：地域別
第13章 バケーションレンタル市場：グループ別
第14章 バケーションレンタル市場：国別
第15章 米国バケーションレンタル市場
第16章 中国バケーションレンタル市場
第17章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・バケーションレンタル市場における主な促進要因は何ですか？
需要、供給、競合行動を再構築している主な促進要因が存在します。
・バケーションレンタル業界の競争優位性を再構築している要因は何ですか？
技術革新、旅行者の期待の変化、資産所有権の構造的調整が融合しています。
・最近の関税措置はバケーションレンタル市場にどのような影響を与えていますか？
関税は物件所有者の交換・改修費用を増加させ、改修の頻度やサプライヤーの選定に変化をもたらしています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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