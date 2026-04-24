ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Android版『らくらく通貨単位換算ツール』を、2026年4月23日（木）よりGoogle Playにて公開いたしました。

ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Android版『らくらく通貨単位換算ツール』を、2026年4月23日（木）よりGoogle Playにて公開いたしました。