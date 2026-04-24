ロゴヴィスタ株式会社は、新作として、Android版『らくらく通貨単位換算ツール』を、2026年4月23日（木）よりGoogle Playにて公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347883/images/bodyimage1】
日常生活から海外旅行、仕事や学術でも。通貨や単位がすぐに分かる！
『らくらく通貨単位換算ツール』は、調べようとすると意外と手間のかかる色々な単位を、すぐに換算できる万能単位換算アプリです。
ポイント１》 色々な場面でよく使われる、36種のカテゴリーに対応
★通貨なら・・・
円、米ドル、ユーロ、ポンド、元、ウォンなどに加えて、30種の通貨単位を相互に換算できます。
さらにオンラインで情報を更新して、常に最新のレートを使用できます。
★長さなら・・・
メートルとインチ、フィート、ヤード、マイルに加えて、寸、尺、間、里に光年ほか20単位以上を相互に換算できます。
★面積なら・・・
平方メートルとアール、ヘクタール、平方マイルに加えて、エーカー、坪、反（たん）、畳（じょう）ほか10単位以上を相互に換算できます。
《ポイント２》 シンプルな操作
直感的でシンプルな画面レイアウトで、必要な通貨・単位を簡単に調べることができます。
全ての単位をまとめて表示するので、比較も楽々です。
《ポイント３》 便利な機能
換算に使う基準の数値は自由に変更ＯＫ。
さらに入力画面は電卓機能付きで、単位の換算と計算を同時に行えます。
《ポイント４》 自由で便利なカスタム表示
全てのカテゴリーと単位で、表示と順番をカスタム可能。
使わないものは表示をオフ、使いたいものは自由に並べ替えをして、自分が一番使いやすい形に画面を調整できます。
全カテゴリーリスト（36種）
通貨／長さ／重さ／温度／時間／燃費／面積／体積／密度／速度／加速度／力／圧力／仕事率／仕事量／角度／角速度／データ幅／データレート／周波数／電気容量／光束／照度磁束／磁束密度／粘度／動粘度／拡散係数／体積流量／質量流量／表面張力／熱流束／熱伝達率／比エンタルピー／放射能／タイポグラフィ
製品ラインナップ
「らくらく通貨・単位換算ツール」Android版
価格：無料
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.lveasyconverter2
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
日常生活から海外旅行、仕事や学術でも。通貨や単位がすぐに分かる！
『らくらく通貨単位換算ツール』は、調べようとすると意外と手間のかかる色々な単位を、すぐに換算できる万能単位換算アプリです。
ポイント１》 色々な場面でよく使われる、36種のカテゴリーに対応
★通貨なら・・・
円、米ドル、ユーロ、ポンド、元、ウォンなどに加えて、30種の通貨単位を相互に換算できます。
さらにオンラインで情報を更新して、常に最新のレートを使用できます。
★長さなら・・・
メートルとインチ、フィート、ヤード、マイルに加えて、寸、尺、間、里に光年ほか20単位以上を相互に換算できます。
★面積なら・・・
平方メートルとアール、ヘクタール、平方マイルに加えて、エーカー、坪、反（たん）、畳（じょう）ほか10単位以上を相互に換算できます。
《ポイント２》 シンプルな操作
直感的でシンプルな画面レイアウトで、必要な通貨・単位を簡単に調べることができます。
全ての単位をまとめて表示するので、比較も楽々です。
《ポイント３》 便利な機能
換算に使う基準の数値は自由に変更ＯＫ。
さらに入力画面は電卓機能付きで、単位の換算と計算を同時に行えます。
《ポイント４》 自由で便利なカスタム表示
全てのカテゴリーと単位で、表示と順番をカスタム可能。
使わないものは表示をオフ、使いたいものは自由に並べ替えをして、自分が一番使いやすい形に画面を調整できます。
全カテゴリーリスト（36種）
通貨／長さ／重さ／温度／時間／燃費／面積／体積／密度／速度／加速度／力／圧力／仕事率／仕事量／角度／角速度／データ幅／データレート／周波数／電気容量／光束／照度磁束／磁束密度／粘度／動粘度／拡散係数／体積流量／質量流量／表面張力／熱流束／熱伝達率／比エンタルピー／放射能／タイポグラフィ
製品ラインナップ
「らくらく通貨・単位換算ツール」Android版
価格：無料
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.logovista.lveasyconverter2
製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
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