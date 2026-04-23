約200年の歴史を誇る欧州オーストリアのテキスタイルブランド「ダーヴィット・フッセンエガー（David Fussenegger）」の日本総代理店であるジャーマン商事株式会社は、5月5日のこどもの日に合わせ、お子様の健やかな成長を祝うスペシャルキャンペーンを開催いたします。サステナブルな素材と妥協のない品質で、世界中のファミリーに愛されるブランケットが、日本独自の伝統行事に彩りを添えます。

【キャンペーン概要】 期間： 2026年5月1日（金）～5月31日（日） 対象店舗： 公式オンラインショップ https://www.davidfussenegger.jp/ 内容詳細： 成長記録フォトキャンペーン ダーヴィット・フッセンエガーのブランケットと共に過ごす、お子様の写真をInstagramで募集します。対象商品はベビー＆キッズラインをはじめ、全ラインナップが対象です。期間中にご参加いただいた方全員に、公式オンラインショップの全商品でご利用いただける「15％OFFクーポン」を進呈いたします。

【ブランドについて】 ダーヴィット・フッセンエガーは、1832年の創業以来、オーストリアの豊かな自然の中で高品質なテキスタイルを作り続けてきました。特にベビー＆キッズラインは、その安全性とデザイン性の高さから、出産祝いや誕生日祝いの定番として世界中で支持されています。すべての製品が国際的な安全基準「エコテックス®スタンダード100」の認証を取得しており、熟練の職人が手仕事で仕上げる唯一無二の柔らかさは、デリケートな赤ちゃんの肌を優しく守ります。また、子供たちの未来を見据え、環境に配慮したサステナブルな素材選びを徹底している点も、本質的な価値を見極め、ライフスタイルに高い意識を持つ感度の高いファミリーに選ばれ続けている理由です。

ダーヴィット・フッセンエガー公式通販サイト https://www.davidfussenegger.jp/ ダーヴィット・フッセンエガー公式アカウント https://www.instagram.com/df_japan_official/ お問い合わせ先：info@german-trade.co.jp