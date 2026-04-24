アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、GPU・AI時代に求められるVDI基盤をテーマとしたリアルセミナー

「老舗VDIベンダーが語る『次世代VDI』- GPU・AI時代に求められるVDI基盤の現在地とこれから -」を、2026年5月22日(金)に開催いたします。





本セミナーでは、長年VDIに携わってきた老舗ベンダーの視点から、「次世代VDI」の最新動向と今後の方向性について解説します。

XenServerを含む仮想化基盤の最新動向をはじめ、GPUを活用したVDI・AI基盤の考え方、従来のVDIとの違い、具体的な活用方法などを、事例やデモを交えてご紹介します。

また、リアルセミナーならではの特長として、実際のデモをご覧いただきながら、その場で疑問点や自社環境に関するご相談も可能です。





老舗VDIベンダーが語る『次世代VDI』 - GPU・AI時代に求められるVDI基盤の現在地とこれから -





VDIの刷新や将来の基盤検討に向けて、具体的なイメージをお持ち帰りいただける内容となっておりますので、ぜひ会場へお越しください。









■開催概要

日時 ： 2026年5月22日(金)15：00-17：00

場所 ： アセンテック株式会社「Citrix Innovation Suite」

〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 大東ビル9F

受講料 ： 無料(事前登録制)

主催 ： アセンテック株式会社

共催 ： エヌビディア合同会社、株式会社CXJ

お申し込み： https://www.ascentech.co.jp/event/26/260522.html









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、 ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】