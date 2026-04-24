舌ブラシを製造するSHIKIEN株式会社(本社：新潟県新潟市 代表取締役：福嶋 優)では、話題の「オーラルフレイル」を中心に、口腔ケアに関して、専門家の方々と共に、様々な情報提供や啓発活動を行っています。今回は、「舌」を中心にした健康習慣「ベロ活」について、SHIKIEN公式HPにて情報を公開しました。





SHIKIEN公式HP： https://w-1-shikien.co.jp/





働く世代の新エチケット習慣「ベロ活」





さくら前線のニュースと共に新しい年度が始まります。仕事が変わらなくても、通う学校が同じでも、何か新鮮な気持が芽生えるこの季節。思い切って新しい習慣を始めてみるのも大いにありです。

例えば口腔ケア。「歯は一生の宝物」と言われますが、歯だけでなく口腔内には歯茎や舌など大切な器官があります。特に「舌」を清潔に保つこと、鍛えることは、様々な効用があることが解っています。









■第一印象は「口元」で決まる時代へ。働く世代の新エチケット習慣「ベロ活」を提案

コロナ以降、ITの急激な変化も相まって、会社における仕事の仕方は、大きく変わりました。

リモートワークと対面コミュニケーションが混在する現代において、「清潔感」や「第一印象」への意識はこれまで以上に高まっています。特に20代～40代のワーキングパーソン・ワーキングウーマンにとって、口元の印象はビジネスシーンにおける信頼形成の重要な要素となっています。

こうした背景の中、舌ブラシのリーディングカンパニーSHIKIENでは“舌”に着目した新しい口腔ケア習慣「ベロ活」を提案いたします。









■なぜ今「舌ケア」なのか

口臭の主な原因の一つは、舌表面に付着する「舌苔(ぜったい)」とされています。どれだけ歯を丁寧に磨いていても、舌のケアが不十分であれば、口腔内の印象リスクは残ったままです。

また、舌の状態は会話のしやすさや滑舌、さらには食事や健康状態にも影響を与えることが知られており、“見えない部分のセルフケア”として注目が高まっています。









■「ベロ活」― 働く人のための2つの習慣

(1) 清潔感を高める「舌クリーニング習慣」

・朝の身支度の一環としての舌ケア

・専用の舌ブラシによるやさしいクリーニング

・口臭リスクの低減による安心感の獲得

ビジネスシーンにおいて「自信を持って話せる状態」を日常的に整えます。





(2) パフォーマンスを支える「舌コンディショニング習慣」

・舌のストレッチやトレーニング(＊1 あいうべ体操)

・滑舌や発声のサポート(＊2ボイストレーニングで使われる舌回し)

・唾液分泌の促進による口腔環境の改善

舌の機能を整えることで、会話の質や仕事のパフォーマンス向上にも寄与します。





＊1 あいうべ体操

「あいうべ体操」をご紹介します。とても簡単なので、どこでもすぐにできます。

口の周りの筋肉(口輪筋)と舌の筋肉を鍛えることができます。





やり方は

1、「あ」

「あ」と大きな声をだすときのように(実際には声を出さない)

口を大きく開けましょう。口輪筋や周りの筋肉を鍛えます。

2、「い」

口を横に大きく広げます。口角や首にある頬骨筋、笑筋、広脛筋、胸鎖

乳突筋が鍛えられます。

3、「う」

口を「う」の形にすぼめ前にだします。口輪筋が鍛えられます。

4、「べー」

最後に思い切り舌を出します。外舌筋であるオトガイ舌筋が収縮することにより前に出て、内舌筋の一つである横舌筋を緊張させることにより舌の幅を狭めます。

コツは大きく動かすこと。あいうべ体操を10回1セットとし、一日3セット行うだけでもかなり疲れます。

舌は内部に4つ外側に3つの合計7つの筋肉で構成されています。舌のトレーニングをすることにより、顎の下の筋肉もひきしまります。





あいうべ体操





＊2 舌回し

舌を歯茎の外側に沿わせてゆっくり一周させ、左右各10回ほど回して口周りと舌の筋肉をほぐすトレーニングです。口を軽く閉じて行い、力みや痛みが出ない範囲で毎日続けると、滑舌や口の開きがスムーズになりやすいとされています。





舌回し





【舌回しボイトレの基本効果】

● 舌と口周りの筋肉をほぐし、動きを滑らかにする

● 口の開きが良くなり、母音・子音がはっきりしやすくなる

● 顎周りの緊張を和らげ、発声時の力み軽減に役立つとされる





【舌回しの具体的なやり方】

1. 口を軽く閉じ、歯を食いしばらない

2. 舌先を上の歯茎と唇の間に入れる

3. 歯茎の外側をなぞるように、右回りでゆっくり一周

4. 同様に左回りも行う

5. 目安は左右各5～10回、1～2セット





【あいうべ体操も、舌回しも効果を高めるには】

● 鏡で口元や顎の余計な力みがないか確認する

● 肩や首を軽く回してから行い、全身の力を抜いておく

● 舌だけでなく、頬や顎の筋肉が柔らかく動く感覚を意識する

注意点としては、口腔内に炎症があったり、痛みがある際は、中止してください。









■「ベロ活」がもたらす価値

「ベロ活」は単なる口臭対策ではありません！

・対人コミュニケーションへの自信

・清潔感のある印象形成

・日々のコンディション管理





さらに、

・健康寿命の促進

舌を動かすことで、お口周りの筋肉が自然に鍛えられ、将来的に「嚥下機能の保持」に期待できます。





そしてさらに、

・美容効果

お口周りの筋肉が鍛えられると、しわになりやすい顔の下部の垂れ下がりを予防し(法令線が目立たなくなる)、小顔効果も期待できるといわれています。





・いびきの軽減

旅行や出張での宿泊の際に気になるのが「いびき」。舌のトレーニングをすることでいびきの軽減に役立つことが解っています。





新生活のスタートを機に、「ベロ活」トライしてみませんか？まずは歯磨きの前後に「舌ブラシ」を使った“舌磨き”で、口臭予防を明日から始めましょう。









＜製品紹介＞

舌磨きにはSHIKIENの舌ブラシを！

(舌ブラシ製品情報)





＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM＞

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

・大人用の舌ブラシです。

・特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本！

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。





大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM





子ども用

＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids＞

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

・ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。

・W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。

・フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。





子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids





※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にてご確認ください。

URL： https://store.w-1-shikien.co.jp/









【会社概要】

SHIKIEN株式会社

〒956-0057 新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野1735

TEL ： 0250-23-0141

代表取締役： 福嶋 優

業務内容 ： 舌ブラシの製造販売

HP ： https://w-1-shikien.co.jp/company/