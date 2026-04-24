株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作商品2種類を、4月25日（土）より販売いたします。

今回登場するのは、日常使いやお土産にピッタリな限定デザインのハローキティ 2商品。ひとつは、HELLO KITTY SHOW BOXでお馴染みの衣装を着たハローキティがデザインされたスーベニアカップ。ここでしか手に入らない特別なデザインで、旅の思い出としてはもちろん、ギフトにもピッタリの商品です。もうひとつは、ふんわりとしたカステラ生地で、やさしい甘さの餡を包み込んだカステラ饅頭。どこか懐かしさを感じる味わいで、お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。 「HELLO KITTY SHOW BOX」での思い出のひとときを、かわいいハローキティの商品をお土産として、ぜひお手に取ってみてください。

■『HELLO KITTY SHOW BOX新作商品』 概要

販売開始： 4月25日（土）～ 内容： HELLO KITTY SHOW BOX限定 スーベニアカップ／1,300円 HELLO KITTY SHOW BOX限定 カステラ饅頭／1,944円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SHOW BOX（兵庫県淡路市野島平林177-5） お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SHOW BOX』 とは

“施設全体が驚きと感動に溢れる”をコンセプトに、パフォーマーによる歌・ダンス・演奏によるショーや、歌って踊るハローキティが登場し一緒に写真撮影ができるグリーティングタイムが楽しめます。また、ハローキティの顔を模ったチーズ ケーキやパンケーキなど本施設限定のスイーツの提供や、「HELLO KITTY SHOW BOX」でしか購入できないグッズを取り揃えたショップを併設しています。

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/