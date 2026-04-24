株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、全国のGiGOグループのお店において、2026年5月16日(土)より、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』とコラボレーションした、TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』×GiGOキャンペーンを開催いたします。

開催概要

■開催期間：2026年5月16日(土)～6月21日(日) ■開催店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ■開催内容： ・全国のGiGOグループのお店限定景品の展開 ・マストバイキャンペーン ・コラボたい焼き「青道焼き」の販売 ・ノベルティ付きドリンクの販売 ・POP UP SHOPの開催 ・リポストキャンペーン

GiGOグループのお店限定景品

キャンペーンに合わせて、GiGOグループのお店限定景品が登場いたします。 ■2026年5月16日(土)より順次登場予定

※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ※画像・イラストはイメージです。

マストバイキャンペーン

■対象店舗：全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」 ※対象店舗は特設HPをご確認ください。 ■キャンペーン内容： 対象景品を展開するクレーンゲーム機に500円(※1.GiGO ONLINE CRANEは有償500SP)投入で、「A4クリアファイル」をランダムで1枚進呈いたします。 ※1.詳細はGiGO ONLINE CRANEの「お知らせ」をご確認ください。

※ノベルティの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

コラボたい焼き「青道焼き」

『ダイヤのA actII -Second Season-』をモチーフにしたコラボたい焼き「青道焼き」を販売いたします。 「青道焼き」ご購入1点につき、オリジナルコースター(全10種)をランダムで1枚進呈いたします。 ■販売期間：2026年5月16日(土)～6月21日(日) ■販売店舗：GiGOのたい焼き総本店／GiGOのたい焼き大阪道頓堀本店／GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま／GiGOのたい焼きヨドバシ博多(全4店舗) ■販売価格：650円(税込) ■フレーバー：プレミアムクリーム ※「青道焼き」およびオリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※画像・イラストはイメージです。

ノベルティ付きドリンク

『ダイヤのA actII -Second Season-』とコラボしたノベルティ付きドリンクを販売いたします。 ドリンクご購入1点につき、オリジナルコースター(全10種)をランダムで1枚進呈いたします。 ■販売期間：2026年5月16日(土)～6月21日(日) ■販売店舗：販売店舗は特設HPをご確認ください。 ■価格：500円(税込)

※詳細は、公式HPおよび店舗公式Xをご確認ください。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。 ※オリジナルコースターは「青道焼き」と同じものを提供いたします。また、オリジナルコースターの絵柄はランダムのため、お選びいただけません

TVアニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』×GiGO POP UP SHOP

『ダイヤのA actII -Second Season-』×GiGO POP UP SHOPを開催いたします。 ■開催期間：2026年5月16日(土)～6月21日(日) ■開催店舗：GiGO総本店／GiGO難波アビオン／GiGOマーケットスクエアささしま／GiGO福岡天神(全4店舗) ※最新情報は、各販売店舗のXにてお知らせいたします。

リポストキャンペーン

キャンペーン開催を記念して、Xにてリポストキャンペーンを開催いたします。 期間中、アカウントをフォローのうえ、該当の投稿をリポストされた方の中から抽選で3名様に「ぬいぐるみマスコット(全5種)フルセット」をプレゼントいたします。 ■応募期間：2026年4月24日(金)～6月21日(日) ■公式X：https://x.com/GENDA_GiGO 応募規約：https://www.gendagigo.jp/cp/rtcp.html

各種公式サイト

■TVアニメ『ダイヤのA』スペシャルサイト：https://diaace.com/ ■TVアニメ『ダイヤのA』アニメ公式X：https://x.com/diaace_anime

著作権表記

©寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actⅡ‐SS‐」製作委員会・テレビ東京 ©GENDA GiGO Entertainment

キャンペーン特設HP

https://campaign.gendagigo.jp/2605/diaace/