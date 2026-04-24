ボードゲームレーベル「浅草ゲームズ」（運営：株式会社Future Techno Developers、東京都墨田区、代表：中川聡也）は、2026年5月3日（日）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催されるインディゲーム展示会「東京ゲームダンジョン12」に協賛企業として出展することをお知らせいたします。 今回の出展では、自社ブースでの試遊に加え、一般来場者の皆様に会場を隅々まで楽しんでいただくための特別企画として、計54団体の企業・サークルが参加する「スタンプラリー」を主催いたします。

出展・企画の背景

「東京ゲームダンジョン」は、回を重ねるごとに規模を拡大し、今回は初の3フロア（2階・3階・4階）開催で、410団体が集結するビッグイベントとなりました。 浅草ゲームズは、このような日本のインディゲームシーンの圧倒的な熱量をより多くの来場者様に肌で感じてほしい、そして一つでも多くの素晴らしい作品と出会ってほしいという想いから、今回は協賛企業という立場で参画いたします。 スタンプラリーを通じて会場内の回遊性を高め、クリエイターと来場者の新たな交流を生み出すことで、インディゲーム業界全体の活性化に貢献したいと考えています。

インディゲーム横断スタンプラリー

来場者の皆様が、会場内の多様なゲームに触れていただくきっかけとして、スタンプラリーを開催します。 【概要】 ■参加規模： 54の出展企業・サークルが協力 ■内容： 対象ブースを巡りスタンプを集めることで、イベント限定の特典やインディゲーム関連のグッズをプレゼント！ ■スタンプ台紙：浅草ゲームズブース(3Y-5)ほかで配布 「知らなかった面白いゲームに出会う」体験を後押しし、イベント全体の満足度を向上させます！

スタンプラリー参加サークル・企業一覧

ブース番号 | 団体名 ＜2階＞ 2B-14 Software GeNie 2C-6 ぼぼぼぼ 2D-1 softoko 2D-10 箱詰めプロダクション 2D-11 チーム引きこもり 2E-4 スペース・レモネード 2E-10 くわぽんサウンドデザインズ 2F-11 星空星菓 2F-14 0toHun 2F-15 StudioMoraGames 2H-1 スタジオミモザ 2H-3 Setaria 2I-2 nonoko666 2I-9 CAVYHOUSE 2I-11 誰が為の桃源郷 2I-16 Orcinus Orca (オルオル) 2J-4 Cbeats 2X-1 フリュー株式会社、Studio Lalala 2X-6 株式会社アウリン（アウリン・アスク・ウィットワン共同ブース） 2X-7 株式会社スマイルブーム ＜3階＞ 3K-1 東京工芸大学ゲーム制作同好会TRacKer 3K-8 ラッキーゲームス/RucKyGAMES 3L-3 NewfrontiaSoftware 3L-11 電話帳の右端。 3L-13 XEXTRA JAPAN 3M-1 クロウバー 3N-14 中山灯油 3O-1 合同会社NikuQGames 3O-4 Next2D 3O-16 masaゲーム工房 3P-12 polte / ぽるてGAME 3Q-4 マインドウェア 3S-6 INSIDE SYSTEM 3T-5 減゜寒(ぺりかん) - 時の世 中枢府 法院 3Y-7 イースニッド ＜4階＞ 4Z-3 Gotcha Gotcha Games 4ア-3 山下夏生 4イ-2 トムクリエイト 4イ-11 山野製鉄 4ウ-4 FlyteCatEmotion Inc. 4ウ-8 TKUコンセプトゲームP 4エ-1 あるひと 4オ-10 EnterBase 4カ-1 Rabbit Trigger 4カ-2 ウメイナLab 4キ-1 クレアクラン 4キ-3 Kei26 4キ-6 Hitox 4キ-8 緑青工房 4ク-2 Sigcom 4ケ-2 モノリリス 4ケ-6 palpuni 4ケ-10 ProjectZero 4ケ-12 ミズサワキヌコ 計54団体が参加します！

▼参加サークル・景品詳細はこちら https://bit.ly/tokyo-gamedungeon-12

東京ゲームダンジョン12 開催概要

イベント詳細

■名称：東京ゲームダンジョン12 ■開催日時： 2026年5月3日（日）11:00～17:00 ※ビジネスチケット・先行入場前売券は11:00より入場可能 ※一般チケットは12:00より入場可能 ■会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2階・3階・4階展示室 ■所在地： 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 ■アクセス： ・JR、東京モノレール 浜松町駅（北口）…徒歩5分 ・都営浅草線、大江戸線 大門駅…徒歩7分 ・ゆりかもめ 竹芝駅…徒歩2分

入場料・チケット情報

• 一般先行入場前売券：1,000円（11:00入場可）※4月19日販売終了 • 一般前売券・当日券：1,000円（12:00入場可） • ビジネスチケット：2,000円（11:00入場可、受付時に名刺2枚必要） • 18歳以下：終日無料（学生証等の身分証が必要） • 16時以降：無料（混雑状況により制限あり） ▼ご購入はこちら https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020z34ycxxv41.html

浅草ゲームズ出展内容

ボードゲーム『化姫伝奇～狐火月夜～』

インディゲームをボードゲーム化した『化姫伝奇～狐火月夜～』。 月夜に妖怪バトルが開戦！攻撃・術・必殺技を駆使して、御神体チップとボス妖怪を狙う「半協力推理バトル」です。

■タイトル： 化姫伝奇～狐火月夜～(ばけひめでんき～きつねびつきよ～) ■プレイ人数：2人 ■プレイ時間：15～20分 ■対象年齢：8歳以上 ■ジャンル：半協力推理バトル ■ゲームデザイン：平井太郎 ■イラスト・DTP：つぐひと / Chisaki Iwata ■原作：TENJIN GAMES ■価格：ゲーム本体単品:3,500円(税込) ©2025 TENJIN GAMES / 浅草ゲームズ

ブース情報

3階 【3Y-5】ブースに出展いたします！

• ゲームの試遊： 出展作品を実際にプレイいただけます。 • 開発者との交流： 制作の裏話やゲームデザインについてのこだわりをお話いたします。 • ルール説明： スタッフが遊び方を詳しく丁寧に解説いたします。

コラボレーションクリエイター募集中

浅草ゲームズでは、インディゲームクリエイターの皆様との積極的な連携を目指しています。 ゲーム開発、アート制作、音楽制作、プロモーションなど、多方面でのコラボレーションに興味がある方は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りいただくか、公式SNS（@asakusa_games）までお気軽にお問い合わせください。 コラボレーション詳細：https://www.asakusa-games.com/collaboration お問い合わせメール：info@asakusa-games.com

浅草ゲームズについて

浅草ゲームズは、インディゲームをボードゲーム化する新しい試みに挑戦するボードゲームレーベルです。デジタルとアナログの垣根を越え、ゲームの魅力を多様な形で届けることを目指しています。 『化姫伝奇～狐火月夜～』は、その記念すべき第1作目となります。

運営：株式会社Future Techno Developers 所在地：〒131-0033 東京都墨田区錦糸1-2-1アルカセントラル14F 代表：中川 聡也 ウェブサイト：https://www.asakusa-games.com/ 製品ページ：https://bit.ly/bakehimedenki

【本件に関するお問い合わせ】 浅草ゲームズ（株式会社Future Techno Developers） 担当：中川 E-mail：info@asakusa-games.com