ミス・パリ・グループ(本社：東京都中央区、代表：下村 朱美)は、2026年5月14日、茨城県水戸市の大型商業施設「イオンモール水戸内原」内に、「ミスパリ ダイエットセンター」をリニューアルオープンするとともに、「男のエステ ダンディハウス」を新規オープンいたします。





「ミスパリ ダイエットセンター イオンモール水戸内原店」は、2016年のオープン以来、多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。このたび、より快適で上質な空間とサービスをご提供するため、装い新たにオープンいたします。

水戸エリア初出店となる「男のエステ ダンディハウス」は、1986年の誕生以来、日本初の男性専用エステティックサロンとして歩みを重ね、本年で40周年を迎えました。このたび水戸エリア初出店となり、男性の美容・健康意識の高まりに応え、トータルケアを提供してまいります。

また、オープンを記念して、期間限定で初回体験価格3,300円(税込み)キャンペーンを実施いたします。









■店舗の特徴





イオンモール水戸内原店 完成イメージ





テーマは「FRESH BEAUTY」

水戸の風土に育まれた素材の持つ質感と魅力を活かし、上質で洗練された空間に仕上げました。水戸内原店は、お客様一人ひとりが持つ本来の美しさを引き出す、心地よいひとときを提供いたします。









■ミス・パリ・グループのサービス

ミス・パリ・グループのエステティックサロンは、全エステティシャンへの資格取得推奨やISO9001(国際品質保証規格)の取得などを通じ、上質なサロンづくりに励んでいます。また、大学等と共同研究を行い、効果検証を実施した独自の痩身システム「トリプルバーンZ」をはじめとし、痩身、美顔など効果を重視した多彩なメニューを展開しています。ブランド創業から40年以上経った現在も、より一層お客様のお悩み改善の追求に力を入れております。すべての人が求める「美」、「健康」、そして「癒し」を最高の形で実現し、高品質のサービスと技術を提供いたします。





男のエステ ダンディハウス公式サイト

https://www.dandy-house.co.jp/

ミスパリ ダイエットセンター公式サイト

https://www.diet-center.jp/









■キャンペーン情報

オープン記念 初回体験価格3,300円(税込み)キャンペーン実施中！

さらに、通常入会金33,000円(税込み)のところ0円に！

(イオンモール水戸内原店のみで実施)

＜対象期間＞

2026年5月14日～2026年8月31日

＜注意事項＞

※他キャンペーン・割引チケットとの併用はできません。

※本キャンペーンは初回体験時に限り有効です。

※体験は20歳以上で、当社ブランドを初めてご利用される方に限ります。

お一人様1コースまでとさせていただきます。









■ダンディハウス/ミスパリ ダイエットセンター イオンモール水戸内原店 店舗概要

所在地 ：茨城県水戸市内原2丁目1番地 イオンモール水戸内原 2F

アクセス：

【電車をご利用のお客様】JR常磐線「内原駅」より徒歩10分

【お車をご利用のお客様】常磐自動車道水戸ICより車で2km

駐車場 ：有り

営業時間：10:00～20:00

ダンディハウスTEL：029-387-3234

ミスパリ ダイエットセンターTEL：029-259-1511