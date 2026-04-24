北海道・札幌のススキノで産地直送の鮮魚と活気を届ける「ススキノデパート」は、6月30日(火)までの期間限定で、地元のお客様なども気軽に楽しめるように、「70分・90分」のショートタイムプラン(紅ズワイガニ食べ放題)を導入いたします。





また、同期間中は毎週月曜・金曜に「本マグロ解体ショー」を定期開催。捌きたての鮮度をそのままに、お刺身や藁焼きを提供します。さらに3月から好評の、特定エリアの食材やスローフードにスポットをあてた「エリアジャック」開催、初夏の最も美味しい旬の味覚を「食」で熱く盛り上げます。









■4つの注目トピックス

1.【期間限定】「もう少し価格をおさえて使いたい」を叶える新プラン

通常120分プランのところ、「もっと気軽に使いたい」「価格をおさえたい」というニーズに応え、滞在時間を絞ることで価格を抑えたショートプランをご用意しました。期間限定で紅ズワイガニ食べ放題もついてきます。





●70分プラン

時間 ：70分

平日 ：6,800円(税込)

土日祝・祝前日：7,900円(税込)





●90分プラン

時間 ：90分

平日 ：7,800円(税込)

土日祝・祝前日：8,900円(税込)





＋オプション ドリンク・アイス食べ飲み放題＋1,650円(税込)

カニ食べ放題(毛ガニ・花咲ガニ・イバラガニ)＋4,400円(税込)





ポイント：

滞在時間を短くすることで、高品質な食材はそのままに、通常よりも低価格を実現しました。さらに紅ズワイガニタワー設置でズワイガニ食べ放題！初夏の旬の味覚が一番美味しい時期に、この価格で高品質な海鮮を楽しめるのが最大の魅力です。





カニタワー





＜通常プラン＞

120分プラン 【平日】 8,800円(税込) 【土日祝・祝前日】 9,900円(税込)

プレミアムプラン 【平日】17,600円(税込) 【土日祝・祝前日】18,700円(税込)

※プレミアムプラン内容↓

(通常メニューに加えプレミアム食材食べ放題…ジャンボタラバ蟹・本ズワイ蟹・大トロ・A4和牛・サーモンいくら丼など)





ビュッフェ





2.【毎週 月・金開催】ド迫力の「本マグロ解体ショー」

お客様の目の前で巨大なマグロを豪快に捌く、エンターテインメント性抜群の解体ショーを定期開催します。





●鮮度へのこだわり：解体した瞬間の身を、その場でお刺身、香ばしい藁焼き、そして鮮度抜群「捌きたて本マグロ刺し」他では味わえない最高の鮮度を提供します。

●エンタメ体験：視覚・聴覚・味覚のすべてで楽しむ、ススキノデパート名物の体験型ディナーです。





藁焼き





3.産地直送「エリアジャック」イベント

北海道各地の地域にフォーカスし、その時期一番美味しい街の食材がススキノデパートを独占します。これにより、お客様はススキノにいながらにして、北海道各地の「今」の旬を堪能できます。





開催月 ：3月

ジャック漁港：網走

メニュー例 ：流氷明けゆで 毛ガニ、オホーツクサーモンの藁焼き





開催月 ：4月

ジャック漁港：旭川近郊

メニュー例 ：鶏半身揚げ、富良野産アスパラ天ぷら





開催月 ：5月

ジャック漁港：小樽

メニュー例 ：しゃこ天、シャコ握り、余市ワインなど









4.お得な企業利用向けプラン

企業様での利用に限り、特別プランをご用意。4名以上で、お得にご利用が可能です。

電話予約のみ承ります。









■満喫コース

【4～9名】 おひとり様 9,800円(税込)

【10～15名】 おひとり様 8,800円(税込)

【16名以上】 おひとり様 8,800円(税込)＋幹事無料

内容：120分食べ放題＋飲み放題(カニ無し)









■贅沢コース

【10～15名】 おひとり様 9,800円(税込)

【16名以上】 おひとり様 8,800円(税込)＋幹事無料

内容：120分食べ放題＋飲み放題＋1人1本いばらカニ4L付(通常1本2,000円税込相当)





部署での歓送迎会、取引先との会食など、ぜひご利用くださいませ。









■店舗情報

店名 ： ススキノデパート

所在地 ： 〒064-0805

北海道札幌市中央区南5条西2丁目2 サイバーシティビル2F

公式サイト： https://susukino-depart.com/

営業時間 ： 16：45～22：00(ラストオーダー 21：50 最終入店 20：30)

TEL ： 011-206-4175