株式会社相州村の駅が運営する漁港の駅TOTOCO小田原(所在地：神奈川県小田原市早川)内の「とと丸食堂」では、ゴルデンウィーク期間限定企画として「あじ・しらすフェア」を開催いたします。





公式サイト： https://www.totoco-odawara.com/





旬のあじ・しらすを堪能！





小田原漁港直送のアジと湘南しらすを主役に、旬の味覚を贅沢に楽しめる海鮮丼を多数ご用意。観光シーズンであるゴールデンウィークに合わせ、見た目の華やかさと食べ応えを兼ね備えたラインナップをご用意しました。

定番の海鮮丼に加え、伊勢海老を丸ごと使用したインパクト抜群の豪華丼など、ここでしか味わえない特別メニューを提供いたします。

ゴールデンウィークはご家族連れや観光のお客様にもお楽しみいただける内容となっております。









■販売期間

2026年4月27日(月)～2026年5月10日(日)









■GW限定メニュー

(1)6種桶丼

～あじ・湘南生しらす・いくら・湘南釜揚げしらす・地魚・まぐろ～





6種桶丼





価格 ：2,508円(税込)

アレルギー：小麦・いくら・ごま・大豆

アジやしらすを中心に、小田原の魚を豪華に盛り込んだ桶丼。さまざまな食感と味わいが楽しめる、満足度の高い一品です。

※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかがまざる漁法で採取しています。





(2)あじ・湘南しらす2種丼





あじ・湘南しらす2種丼





価格 ：1,848円(税込)

アレルギー：ごま

シンプルに“アジと湘南しらす”を楽しむ一杯。旬のいまだからこそ楽しめる素材の美味しさをダイレクトに味わえます。

※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかがまざる漁法で採取しています。





(3)豪華6種丼

～あじ・いくら・湘南生しらす・湘南釜揚げしらす・本まぐろトロ・うに～





豪華6種丼





価格 ：3,058円(税込)

アレルギー：小麦・いくら・ごま・大豆

あじ、湘南生しらす・湘南釜揚げしらすに加え、いくら、うに、本マグロなど主役級の食材が盛られた贅沢な海鮮丼。とろける旨みと彩り豊かな見た目で、GW限定の特別感を演出します。

※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかがまざる漁法で採取しています。





(4)とと丸ごと伊勢海老丼





とと丸ごと伊勢海老丼





価格 ：6,110円(税込)

アレルギー：えび・小麦・サケ・いくら・ごま・大豆

どどんと伊勢海老を丸ごと一尾使用した圧倒的インパクトの一杯。アジやしらすなどの海鮮とともに楽しめる、贅沢の極みともいえる限定丼です。

※本製品で使用しているしらすは、えび・かに・いかがまざる漁法で採取しています。





(5)アジフライ





アジフライ





価格 ：770円(税込)

アレルギー：卵・小麦・大豆

外はサクサク、中はふっくらジューシー。海鮮丼のお供にもぴったりな定番人気メニューです。









■海鮮丼をより楽しむ“3つの食べ方”

1. まずは「刺身専用醤油」で

海鮮の旨みを引き立てる特製醤油で、素材の味をそのまま楽しむ“基本の一口”。

2. 次に「旨ごまだれ」でコク深く

まろやかな胡麻の風味が南まぐろ・真鯛と相性抜群。味変で一気に箸が進みます。

3. 最後は「魚介出汁」をかけてお茶漬け風に

TOTOCOならではの贅沢な出汁で、締めは優しく温かい“海鮮出汁茶漬け”に。









■施設概要

名称 ：漁港の駅TOTOCO小田原

所在地 ：〒250-0021 神奈川県小田原市早川1番地の28

小田原漁港交流促進施設

施設 ：地場物産販売コーナー／情報コーナー／イベント広場／食事処／

休憩所／眺望テラス／多目的室／トイレ／多目的トイレ／乳幼児施設／

駐車場166台(施設内46台、県駐車場120台)

アクセス：電車：JR早川駅 徒歩10分

車 ：西湘バイパス早川ICから2分／小田原厚木道路小田原西ICから4分

TEL ：0465-20-6336

営業時間：年中無休

1階 9:00～17:00／

2階 10:00～17:00(L.O. 16:00)／

3階 10:59～17:00(L.O. 16:00)

※営業時間は季節によって変更になる可能性がございます。

※ラストオーダーの時間は混雑状況により早まる場合がございます。





施設管理運営： 株式会社相州村の駅

公式サイト ： https://www.totoco-odawara.com/









■会社概要

会社名 ： 株式会社相州村の駅

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

所在地 ： 〒250-0021 神奈川県小田原市早川1-15-12

TEL ： 0465-43-7200

主な事業内容： 道の駅の運営、観光土産品の企画、開発、卸販、販売