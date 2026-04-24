タイの屋台文化を“体験”として楽しめる新サービスが、大阪に初登場しました。 タイ式焼肉「ムーガタ」を提供する当店では、このたびお客様ご自身でタイ料理の定番 青パパイヤサラダ「ソムタム」を作れる【セルフソムタムサービス】を開始いたします。 ソムタムは、タイの屋台や食堂で日常的に親しまれている国民食。現地では、専用のクロック（木臼）と杵を使い、“トントン”と叩きながら素材を和える独特の調理スタイルが特徴です。今回の新サービスでは、その本場の調理体験をそのままお客様に楽しんでいただけます。 店内では、青パパイヤ・唐辛子・にんにく・ナンプラー・ライム・プラーなど本格食材をご用意。辛さもお好みに応じて調整可能で、辛いものが苦手な方から本格派まで幅広く対応します。 本格的なムーガタビュッフェ、タイの象の神様への夢を叶える儀式に加え、ソムタムを自分で作ることで、「食べる×体験」のエンターテインメント飲食店を目指しています。 まるでタイのナイトマーケットにいるかのような臨場感を大阪で。 友人同士やカップル、インバウンドのお客様にもおすすめの、新しい食体験です。 今後も当店では、「ただ食べるだけではないタイ料理」をテーマに、体験型コンテンツを拡充してまいります。 ■サービス概要 ・サービス名：セルフソムタムサービス ・開始日：2026年4月25日 土曜日 ・内容：お客様自身でソムタムを調理できる体験型サービス ・特徴：辛さ調整可能／本格タイ食材使用／クロック体験あり ■店舗情報 ・店舗名：タイ式焼肉 ムーガタ専門店 夢をかなえるゾウ 大阪都島店 ・所在地：大阪市都島区都島本通2-6-10 アンナビル2階 ・業態：タイ式焼肉ムーガタ専門店 ・URL：https://mookata.net/ ・instagram：https://www.instagram.com/mookata.yumekana/