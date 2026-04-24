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サイバーセキュリティクラウドの『攻撃遮断くん』、売上シェアNo.1を3年連続獲得
グローバルセキュリティメーカーの株式会社サイバーセキュリティクラウド（本社：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO：小池 敏弘、以下「当社」）が開発・提供するクラウド型WAF『攻撃遮断くん』は、デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社が発表した「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」において、Webアプリケーションファイアウォール（SaaS・クラウド部門）の2024年度出荷金額実績でNo.1（※1）を獲得し、3年連続で売上シェアNo.1となりましたことをお知らせします。
当社は、2025年10月、株式会社富士キメラ総研の「2025ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」においても、国内クラウド型WAF市場で3年連続シェアNo.1（※2）を獲得しています。
< 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘 からのコメント >
サイバー攻撃による被害が社会全体で深刻化し続ける中、3年連続で多くのお客様にお選びいただけたことを大変光栄に思うとともに、セキュリティ事業者としての責任をあらためて強く感じております。当社は「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念のもと、これからも革新的なセキュリティサービスの提供を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF 『攻撃遮断くん』は、情報漏えいやサービス停止などを引き起こす外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、WebサーバやWebサイトを保護するクラウド型のWebセキュリティサービスです。累計数兆件におよぶビッグデータの解析に基づいた独自の高精度検知ルールにより、多種多様なサイバー攻撃をリアルタイムで防ぎます。さらに、最新の脆弱性に対しても自社のセキュリティエンジニアが迅速に防御シグネチャを更新するほか、万が一誤検知発生した場合でもテクニカルサポートが柔軟に対応し、安全かつ安定したサイト運営を支援します。導入社数・サイト数において国内1位（※1）を獲得しており、企業規模を問わず幅広くご利用いただいています。
・攻撃遮断くんサービスサイト：https://www.shadan-kun.com/
※1：出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」
2026年3月31日 発表：https://mic-r.co.jp/mr/
※2：出典：富士キメラ総研「2023、2024、2025 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧市場編」＜WAF・クラウド・ベンダーシェア・2022年度、2023年度、2024年度＞
株式会社サイバーセキュリティクラウド（https://www.cscloud.co.jp）
所在地 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘
設 立 ：2010年8月
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
当社は、2025年10月、株式会社富士キメラ総研の「2025ネットワークセキュリティビジネス調査総覧 市場編」においても、国内クラウド型WAF市場で3年連続シェアNo.1（※2）を獲得しています。
< 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘 からのコメント >
サイバー攻撃による被害が社会全体で深刻化し続ける中、3年連続で多くのお客様にお選びいただけたことを大変光栄に思うとともに、セキュリティ事業者としての責任をあらためて強く感じております。当社は「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念のもと、これからも革新的なセキュリティサービスの提供を通じて社会課題の解決に貢献してまいります。
■ クラウド型WAF『攻撃遮断くん』について
クラウド型WAF 『攻撃遮断くん』は、情報漏えいやサービス停止などを引き起こす外部からのサイバー攻撃を検知・遮断し、WebサーバやWebサイトを保護するクラウド型のWebセキュリティサービスです。累計数兆件におよぶビッグデータの解析に基づいた独自の高精度検知ルールにより、多種多様なサイバー攻撃をリアルタイムで防ぎます。さらに、最新の脆弱性に対しても自社のセキュリティエンジニアが迅速に防御シグネチャを更新するほか、万が一誤検知発生した場合でもテクニカルサポートが柔軟に対応し、安全かつ安定したサイト運営を支援します。導入社数・サイト数において国内1位（※1）を獲得しており、企業規模を問わず幅広くご利用いただいています。
・攻撃遮断くんサービスサイト：https://www.shadan-kun.com/
※1：出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2025年度」
2026年3月31日 発表：https://mic-r.co.jp/mr/
※2：出典：富士キメラ総研「2023、2024、2025 ネットワークセキュリティビジネス調査総覧市場編」＜WAF・クラウド・ベンダーシェア・2022年度、2023年度、2024年度＞
株式会社サイバーセキュリティクラウド（https://www.cscloud.co.jp）
所在地 ：〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル13階
代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 小池 敏弘
設 立 ：2010年8月
「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」をミッションに掲げ、世界有数のサイバー脅威インテリジェンスを駆使したWebアプリケーションのセキュリティサービスを軸に、脆弱性情報収集・管理ツールやクラウド環境のフルマネージドセキュリティサービスを提供している日本発のセキュリティメーカーです。私たちはサイバーセキュリティにおけるグローバルカンパニーの1つとして、サイバーセキュリティに関する社会課題を解決し、社会への付加価値提供に貢献してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【報道関係者各位の問い合わせ先】
株式会社サイバーセキュリティクラウド 経営企画部 広報担当：川粼
TEL：03-6416-9996 Mobile：080-4583-2871（川粼）
FAX：03-6416-9997 E-Mail：pr@cscloud.co.jp