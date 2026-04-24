【キル フェ ボン】旬の果実のおいしさをそのまま閉じ込めた夏季限定商品「Gelée de fruits (フルーツジュレ)」



























































フルーツジュレ 2個入り



価格：1,895円 (税込)



〜詰合せ内容〜



青森県産 川中島白桃



山形県産 ラ・フランス



※青森県産 川中島白桃/静岡県産 三ヶ日みかんの2個入りもございます。











フルーツジュレ 6個入り



価格：5,799円 (税込) フルーツジュレ 6個入り価格：5,799円 (税込)







〜詰合せ内容〜



青森県産 川中島白桃 ：2個



山形県産 ラ・フランス ：2個



山形県産 ピオーネ ：1個



静岡県産 三ヶ日みかん ：1個



キル フェ ボンについて















「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。



店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。 フルーツジュレ 2個入り価格：1,895円 (税込)〜詰合せ内容〜青森県産 川中島白桃山形県産 ラ・フランス※青森県産 川中島白桃/静岡県産 三ヶ日みかんの2個入りもございます。〜詰合せ内容〜青森県産 川中島白桃 ：2個山形県産 ラ・フランス ：2個山形県産 ピオーネ ：1個静岡県産 三ヶ日みかん ：1個キル フェ ボンについて「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。





夏の光のお裾分け。いいジュレは、光を感じます。宝石のように輝く美しさは、もちろんのこと。口に入れると感じるふくよかな甘みは、自然の光をたっぷり含んで育ったのだろうと果実の生い立ちまで感じさせてくれます。スプーンの上で涼しげにきらめき、口の中で甘くはじけて、心までパッと晴れわたる。そんなジュレを、大切なあなたに贈ります。光と果実に、気持ちを乗せて。Gelée de fruitsについてフルーツが主役のジュレ1.まるでフルーツのジュレ果肉の食感とジューシーな果汁を存分に楽しめるよう、フルーツは大きくカットしています。まるで果物そのものを食べているようなジュレです。2.フルーツのおいしさは、自然が生んだおいしさそのフルーツがおいしいのは、その産地の自然に育まれたから。フルーツの味を楽しんでいただくために、産地を限定しています。3.果汁で作ったゼリープルンとした食感で爽やかな味わいのジュレは、たっぷりの果汁で作られています。どこまでもフルーツにこだわった、贅沢なジュレです。商品詳細【 発売期間 】 2026年4月27日(月)〜※無くなり次第終了【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗・公式オンラインストア (https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec)【 関連URL 】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_fruit_jelly.php「青森県産 川中島白桃」価格：896円大きな実とたっぷりの果汁、糖度の高い青森県産川中島白桃をコンポートにし、プルンとしたゼリーにとじ込めました。※ 青森県産川中島白桃の果肉を使用「山形県産 ピオーネ」価格：896円濃厚な甘みとほど良い酸味キュッと締まった大粒の果肉、山形県産ピオーネをたっぷり入れたゼリーです。※ 山形県産ピオーネの果肉を使用「静岡県産 三ヶ日みかん」価格：896円静岡県三ヵ日で育った静岡県産三ヶ日みかんをふんだんに入れたゼリーです。ギュッと詰まった果肉の食感と果汁いっぱいのゼリーの舌触りをお楽しみください。※ 静岡県産三ヶ日みかんの果肉を使用「山形県産 ラ・フランス」価格：896円とろけるような果肉に独特の香り、濃厚な甘みの山形県産ラ・フランスを大きく贅沢に使用しています。たっぷりの果汁と芳醇な香りをお楽しみください。※ 山形県産ラ・フランスの果肉を使用