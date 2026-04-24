空庭温泉 OSAKA BAY TOWER GW期間限定『号外！空庭思い出瓦版』開催

関西最大級の温泉テーマパーク『空庭温泉 OSAKA BAY TOWER』（所在地：大阪府大阪市港区、総支配人：松井敦史）は、2026年5月2日（土）から5月6日（水・祝）のGW期間限定で、来館者自身が“瓦版の主役”になれる体験型イベント『号外！空庭思い出瓦版』を開催します。

館内を歩けば、ふと声をかけられ、一枚の写真に収まる--そんな何気ない瞬間が、まるで物語の一場面へと変わります。撮影された一枚は瓦版や手配書風に仕立てられ、館内に並ぶ光景が空間を彩ります。手元に残る一枚は、“自分だけの号外”として持ち帰ることができます。さらに、期間中は「鼠小僧、大暴れ！」のGW特別版も同時開催します。

『号外！空庭思い出瓦版』概要

写真師さながらのスタッフが館内を回遊し、来館者に声をかけてその場で撮影を行います。撮影された一枚は、瓦版や手配書風に仕立ててイベントスペースに掲示。さらに、ご希望の方にはその場で印刷した瓦版をお持ち帰りいただけます。

・場所：空庭温泉2階 縁日受付（撮影は館内各所）

・期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水・祝）

・時間：13:00～18:00

・料金：無料 ※入館料および大阪市入湯税が別途必要です。

・公式サイト：https://solaniwa.com/news/gw_event_26/





＜同時開催イベント＞

鼠小僧、大暴れ！～大混乱！？ちびっこ義賊出動！～

鼠小僧と一緒になって岡っ引きから逃げ隠れ！昨年大好評を博した「ちびっこ義賊」が、GW期間限定で帰ってきます。鼠小僧とお揃いのほっかむりを身につければ、気分は物語の主人公。最後はサイリウムを振って参加者みんなでダンスを楽しみ、会場が一体となります。





・場所：空庭温泉2階 弁天通り

・期間：2026年5月2日（土）～5月6日（水・祝）

・時間：12:30～／14:30～／16:30～／18:30～ 各回 約15分

・料金：無料 ※入館料および大阪市入湯税が別途必要です。

・公式サイト：https://solaniwa.com/news/gw_event_26/

公式サイトでは事前参加のご予約も可能です。

※記載内容は、予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。

※掲載画像はすべてイメージです。

【空庭温泉 OSAKA BAY TOWER】

約5,000坪の広大な敷地を誇る関西最大級の温泉型テーマパークです。天然温泉の露天風呂をはじめ、9種類のお風呂や多彩なフォトスポット、アミューズメントエリアのほか、飲食、ビューティー、リクライナーなどさまざまなサービスを取り揃えています。屋上には約1,000坪の日本庭園も広がっています。また、無料のアメニティも充実しており、手ぶらでご来館いただけます。

■施設概要

名称：空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

所在地 ： 大阪府大阪市港区弁天1丁目2-3

営業時間 ： 11:00～23:00（最終入場 22:00）

休館日 ： 不定休（月1回）

公式ウェブサイト ： https://www.solaniwa.com/

アクセス ：

弁天町駅 (JR 大阪環状線・大阪メトロ中央線)からすぐ

大阪駅(大阪梅田駅)から電車約10分／関西国際空港から電車約60分

入館料 ： 日程により異なります。ホームページにてカレンダーをご確認ください。

大人 2,310 円～、小人 一律1,320 円、70歳以上 一律1,800円（タオル、館内浴衣付き）

※表示の料金はすべて消費税込みとなります。

※1,651円(消費税込み)以上の入館料には、別途入湯税(150円)が必要です。





庭見風呂





弁天通り

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp