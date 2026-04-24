ラボオートメーション市場は高度分析需要とスマートラボ化の進展により2035年までに128億米ドルへ到達しCAGR7.2％で持続的拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
ラボオートメーション市場は、2025年の63億米ドルから、2035年には128億米ドルに達すると予測されています。この成長は、予測期間2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）が7.2％で推移する見込みです。この市場には、さまざまな自動化システム、機器、ソフトウェア、およびワークフローが含まれ、科学的な研究を効率化し、精度を向上させるために不可欠な技術が集結しています。ラボオートメーションは、特に製薬、バイオテクノロジー、臨床診断、学術研究、ヘルスケアの分野で重要な役割を果たしており、今後の成長が期待されています。
市場を牽引する要因：自動化ワークステーションの拡大
ラボオートメーション市場を牽引している主要な要因の一つは、自動化ワークステーションの導入拡大です。これにより、実験室でのパフォーマンスと生産性が大幅に向上しました。従来の手作業では処理に時間がかかり、精度も低くなりがちですが、これを自動化ワークステーションで効率化することにより、実験が迅速かつ正確に行われます。また、これにより従業員は煩雑な作業から解放され、創造的な作業や重要な意思決定に集中できるようになります。特に、液体ハンドリングの自動化は、週末でもアッセイが続けられるため、研究所の効率性を大きく向上させています。
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市場の制約：熟練人材の不足
ラボオートメーション技術が進化する一方で、熟練した技術者の不足が市場の成長を阻害する要因となっています。高度な自動化システムの設計、運用、保守には特別な技術が必要であり、これに対応できる人材が不足しています。特に、ロボティクスやソフトウェアプログラミングのスキルを持つ専門家の供給が限られており、これが市場拡大の障壁となる可能性があります。システムを最大限に活用するためには、企業はこのスキルギャップを埋めるための教育とトレーニングに投資する必要があります。
アジア太平洋地域の市場成長
アジア太平洋地域は、ラボオートメーション市場で最も急成長している地域と見込まれています。特に中国とインドでは、バイオテクノロジーや医薬品開発の投資が増加しており、これが市場成長を後押ししています。例えば、中国では、SPT LabtechとICE Bioscienceが共同で自動薬物スクリーニングラボを開設し、ハイスループットの創薬プロセスを推進しています。このような技術革新により、アジア太平洋地域はラボオートメーション市場の成長をリードしていくと予測されています。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Hamilton Company
● Tecan Trading AG
● BMG LABTECH GmbH
● Aurora Biomed Inc.
● Hudson Robotics
● Eppendorf SE
● Agilent Technologies, Inc.
● Danaher
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Siemens Healthcare GmbH
● PerkinElmer Inc.
● QIAGEN
● その他の主要なプレイヤー
ラボオートメーションの進化：ロボティクスとAIの活用
市場に革命をもたらす技術として、ロボティクスとAIの活用が挙げられます。特にロボットによる自動化は、作業員の安全性を確保し、規制基準を遵守する上で重要です。COVID-19パンデミック時に、ロボットによるラボオートメーションは診断検査において重要な役割を果たしました。現在では、試料の取り出し、配置、加熱、冷却、混合など、反復的な作業が自動化されています。この技術は、創薬、診断、研究開発などの分野でさらに進化を遂げており、予測期間中に市場を加速させる要因となるでしょう。
市場を牽引する要因：自動化ワークステーションの拡大
ラボオートメーション市場を牽引している主要な要因の一つは、自動化ワークステーションの導入拡大です。これにより、実験室でのパフォーマンスと生産性が大幅に向上しました。従来の手作業では処理に時間がかかり、精度も低くなりがちですが、これを自動化ワークステーションで効率化することにより、実験が迅速かつ正確に行われます。また、これにより従業員は煩雑な作業から解放され、創造的な作業や重要な意思決定に集中できるようになります。特に、液体ハンドリングの自動化は、週末でもアッセイが続けられるため、研究所の効率性を大きく向上させています。
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市場の制約：熟練人材の不足
ラボオートメーション技術が進化する一方で、熟練した技術者の不足が市場の成長を阻害する要因となっています。高度な自動化システムの設計、運用、保守には特別な技術が必要であり、これに対応できる人材が不足しています。特に、ロボティクスやソフトウェアプログラミングのスキルを持つ専門家の供給が限られており、これが市場拡大の障壁となる可能性があります。システムを最大限に活用するためには、企業はこのスキルギャップを埋めるための教育とトレーニングに投資する必要があります。
アジア太平洋地域の市場成長
アジア太平洋地域は、ラボオートメーション市場で最も急成長している地域と見込まれています。特に中国とインドでは、バイオテクノロジーや医薬品開発の投資が増加しており、これが市場成長を後押ししています。例えば、中国では、SPT LabtechとICE Bioscienceが共同で自動薬物スクリーニングラボを開設し、ハイスループットの創薬プロセスを推進しています。このような技術革新により、アジア太平洋地域はラボオートメーション市場の成長をリードしていくと予測されています。
主要企業のリスト：
● F. Hoffmann-La Roche Ltd.
● Hamilton Company
● Tecan Trading AG
● BMG LABTECH GmbH
● Aurora Biomed Inc.
● Hudson Robotics
● Eppendorf SE
● Agilent Technologies, Inc.
● Danaher
● Thermo Fisher Scientific, Inc.
● Siemens Healthcare GmbH
● PerkinElmer Inc.
● QIAGEN
● その他の主要なプレイヤー
ラボオートメーションの進化：ロボティクスとAIの活用
市場に革命をもたらす技術として、ロボティクスとAIの活用が挙げられます。特にロボットによる自動化は、作業員の安全性を確保し、規制基準を遵守する上で重要です。COVID-19パンデミック時に、ロボットによるラボオートメーションは診断検査において重要な役割を果たしました。現在では、試料の取り出し、配置、加熱、冷却、混合など、反復的な作業が自動化されています。この技術は、創薬、診断、研究開発などの分野でさらに進化を遂げており、予測期間中に市場を加速させる要因となるでしょう。