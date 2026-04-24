Minisforum、AMD Ryzen AI Max+ 395搭載の次世代AI NAS「N5 MAX」を公開
MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、近日発売予定の新製品「Minisforum AI NAS N5 MAX」の情報を公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347834/images/bodyimage1】
「N5 MAX」は、前世代の「N5 Pro」と同じくローカル環境でのデータ処理やAI活用を重視しながら、より高いAI処理性能と拡張性を備えています。
「N5 Pro」と比べてもっと高性能なAMD Ryzen AI Max+395プロセッサを採用します。最大126TOPSのAI性能により、ローカルAI処理を快適に実行できます。
また、「N5 MAX」にMINISFORUM開発した「MinisCloud OS」というシステムを搭載し、「MinisCloud OS」と「MinisOpenClaw」を組み合わせ、AI機能とデータ管理機能を統合的に提供します。
発売に関する詳細情報は、公式サイトにて順次公開予定です。MINISFORUM公式サイトにてユーザー登録いただいた方限定の特典を用意されます。
製品情報リンク：https://bit.ly/3OWE6QH
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347834/images/bodyimage2】
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347834/images/bodyimage1】
「N5 Pro」と比べてもっと高性能なAMD Ryzen AI Max+395プロセッサを採用します。最大126TOPSのAI性能により、ローカルAI処理を快適に実行できます。
また、「N5 MAX」にMINISFORUM開発した「MinisCloud OS」というシステムを搭載し、「MinisCloud OS」と「MinisOpenClaw」を組み合わせ、AI機能とデータ管理機能を統合的に提供します。
発売に関する詳細情報は、公式サイトにて順次公開予定です。MINISFORUM公式サイトにてユーザー登録いただいた方限定の特典を用意されます。
製品情報リンク：https://bit.ly/3OWE6QH
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347834/images/bodyimage2】
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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